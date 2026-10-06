Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ της Τρίτης, ξεκινώντας μια επίσκεψη που εστιάζει στην αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενέργεια. Ο κ. Ρούμπιο ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αναμένονται και υπογραφές τριών συμφωνιών συνεργασίας.

Υποδοχή στην Αθήνα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης. Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς και ανώτατη αντιπροσωπεία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, με επικεφαλής την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στην υποδοχή παρευρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, ενώ έχουν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής. Η αυτοκινητοπομπή του υπουργού Εξωτερικών ξεκίνησε από το αεροδρόμιο, με τις αρχές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων.

Η ατζέντα των συναντήσεων και ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος

Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα με μια γεμάτη ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει συμφωνίες σε θέματα ενέργειας και ασφάλειας. Οι κύριες εργασίες του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του στις 09:00.

Μισή ώρα αργότερα, στις 09:30, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Η επίσημη έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου θα κηρυχθεί στις 10:00. Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία σε σύνθεση ολομέλειας, η οποία θα επικεντρωθεί στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια.

Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις δύο χώρες, θα συζητηθούν εκτενώς θέματα όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η ενέργεια, η ναυτιλία, η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις. Παράλληλα, θα εξεταστούν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

Σημαντικές συμφωνίες προς υπογραφή

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου, προβλέπεται η υπογραφή τριών σημαντικών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Μία από αυτές αφορά την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, το οποίο καλύπτει υλικό έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Η ανανέωση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση των δύο χωρών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν επίσης μια Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να ενδυναμώσει τους αμυντικούς δεσμούς και την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τέλος, θα υπογραφεί ένα Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος αυτής της συμφωνίας είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα της ναυτιλίας, έναν κρίσιμο τομέα για την Ελλάδα.

Στρατιωτικοί και οικονομικοί δεσμοί Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο Μάρκο Ρούμπιο, εστιάζοντας στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, έχει δηλώσει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίσκεψη ως μια σπουδαία ευκαιρία για περαιτέρω επαφές και την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι τόσο η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο όσο και ο Στρατηγικός Διάλογος αποτυπώνουν το πολύ υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και αναπτυσσόμενη συνεργασία τους σε πολλαπλά επίπεδα.

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της πρωτεύουσας

Παράλληλα με την άφιξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ολοκληρώθηκε ειρηνικά στο κέντρο της Αθήνας ένα αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Την κινητοποίηση πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε το απόγευμα στα Προπύλαια και επιχείρησε πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, ωστόσο αυτό δεν επετράπη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ, οι δρόμοι στους οποίους είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit