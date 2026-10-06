Σημαντική συνεδρίαση της Euroleague στο Κόμο: Στο τραπέζι η πρόταση του NBA και το μέλλον της διοργάνωσης

Σε μια σημαντική συνάντηση κορυφής έχει μετατραπεί η συνεδρίαση της Euroleague που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Κόμο του ιταλικού Βορρά. Οι ιδιοκτήτες των κορυφαίων συλλόγων της διοργάνωσης συζητούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης απορρόφησης από το NBA. Η αρχική ατζέντα της συνάντησης, η οποία οριστικοποιήθηκε πριν αποκτήσει τόσο κρίσιμο χαρακτήρα, περιλάμβανε τη μετατροπή των 13 μετόχων σε μόνιμους αδειούχους και την έγκριση οκτώ νέων αδειών, με απώτερο στόχο την επέκταση σε ένα format 24 ομάδων.

Η αρχική ατζέντα και οι στόχοι της Euroleague

Η αρχική ατζέντα της συνάντησης, όταν οριστικοποιήθηκε, αφορούσε το μέλλον της διοργάνωσης. Στο πρόγραμμα βρισκόταν η μετατροπή των 13 μετόχων του συνεταιρισμού σε μόνιμους αδειούχους, με τις πρώτες υπογραφές να έχουν ήδη πέσει. Ταυτόχρονα, προβλεπόταν η έγκριση οκτώ νέων αδειών, ώστε να εδραιωθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η επέκταση στο φιλόδοξο format των 24 ομάδων.

Η λογική αυτού του νεωτερισμού έχει ως απώτερο στόχο τη σταδιακή εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας των οργανισμών και της διοργάνωσης εν γένει. Φυσικά, ένας ακόμη στόχος είναι η απορρόφηση ενός πολύ μεγαλύτερου ποσοστού από την πίτα των χορηγικών εσόδων που εισπράττει το μπάσκετ στην Ευρώπη.

Μεγάλη ζήτηση και εμπορική αξία

Η ζήτηση για συμμετοχή στη διοργάνωση είναι πολύ μεγάλη. Ήδη, 13 ομάδες έχουν λάβει προέγκριση, έχοντας καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας και εγγυητικές επιταγές. Μεταξύ αυτών των ομάδων περιλαμβάνονται ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

Οι δεσμευμένες καταθέσεις των υποψήφιων ομάδων ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ, πλησιάζοντας το ένα δισεκατομμύριο. Αυτό καταδεικνύει την προοδευτική ανταπόκριση της αγοράς, η οποία βλέπει ολοένα και πιο ελκυστικά την αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος της Euroleague.

Η πρόταση του NBA και το NBA Europe

Ταυτόχρονα με τις εξελίξεις στην Euroleague, η σύμπραξη του NBA με τη FIBA προετοιμάζει εδώ και ενάμιση χρόνο το εγχείρημα του NBA Europe. Πρόκειται για μια λίγκα με προαναγγελθείσα ημερομηνία έναρξης τον Οκτώβριο του 2027.

Το NBA Europe θα διαθέτει 12 μόνιμες θέσεις και 4 θέσεις που θα καθορίζονται από τα αποτελέσματα των σημαντικότερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων. Η ατζέντα της συνεδρίασης των μετόχων της Euroleague άλλαξε μέσα στον Αύγουστο, μετατρέποντας το προγραμματισμένο ραντεβού σε συνάντηση κορυφής, όταν το NBA απέστειλε στην ECA μια πρόταση απορρόφησης μερικών εκ των σημαντικότερων οργανισμών στην λίγκα που βρίσκεται στα σκαριά.

Όροι της πρότασης και ο ρόλος του Eurocup

Η πρόταση του NBA περιλαμβάνει την αντικατάσταση της υπάρχουσας Euroleague από ένα διευρυμένο Eurocup. Το Eurocup θα ενσωματώσει όλες τις ομάδες-μετόχους που αρχικά δεν θα συμπεριληφθούν στο NBA Europe.

Οι όροι της πρότασης προβλέπουν δεκαετή συμβόλαια. Αυτά τα συμβόλαια περιλαμβάνουν αποζημιώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 100 και 200 εκατομμυρίων Ευρώ ανά ομάδα, ανάλογα με την εμπορική και χρηματιστηριακή τους αξία και την αγορά που εκπροσωπούν.

Η αλλαγή ηγεσίας στην Euroleague και η στάση απέναντι στην πρόταση

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία κίνηση των Αμερικανών, η οποία ωρίμασε μετά την αλλαγή διοικητικής ηγεσίας στην Euroleague. Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, κατείχε στο πρόσφατο παρελθόν περίοπτη θέση στο διοικητικό οργανόγραμμα του NBA Europe.

Αυτό δείχνει ότι το NBA επιδιώκει συνεργασία με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, σύμφωνα με τα όσα είχε εξαγγείλει αρχικά τον Μάρτιο. Ωστόσο, η πρόταση του NBA για απορρόφηση της Euroleague εκτιμάται ότι δύσκολα θα γίνει αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες των ευρωπαϊκών συλλόγων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta