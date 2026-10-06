Η τηλεόραση, η συσκευή που κινδυνεύει περισσότερο σε καταιγίδα αν δεν αποσυνδεθεί

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης καταιγίδας, είναι απαραίτητο να γίνεται σωστή αποσύνδεση των ηλεκτρονικών συσκευών από το ρεύμα. Αυτή η ενέργεια κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή πιθανών ζημιών που μπορεί να προκληθούν στις συσκευές. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να παραμείνουν στο σπίτι όταν βρέχει, απολαμβάνοντας μαραθώνιους σειρών ή ταινιών.

Ωστόσο, όταν οι καταιγίδες συνοδεύονται από πολύ ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα, συνιστάται ανεπιφύλακτα να αποσυνδέονται οι ηλεκτρονικές συσκευές από την παροχή ρεύματος. Εάν δεν γίνει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να υποστούν σοβαρές βλάβες. Η προστασία των συσκευών είναι κρίσιμη σε αυτές τις συνθήκες.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Εάν μια καταιγίδα μας βρει εκτός σπιτιού, υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αποφευχθούν για λόγους ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναζητήσουμε καταφύγιο κάτω από ένα δέντρο, καθώς αυτό μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τις μεγάλες μάζες νερού.

Τέτοιες μάζες νερού περιλαμβάνουν τη θάλασσα, τα ποτάμια ή τις λίμνες, όπου ο κίνδυνος κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών εκκενώσεων είναι αυξημένος. Αν, ευτυχώς, η καταιγίδα μας βρει εντός του σπιτιού και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις είναι πολύ ισχυρές, τότε οφείλουμε να βγάζουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές από την πρίζα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η σημασία της αποσύνδεσης ηλεκτρονικών συσκευών

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κτίρια είναι εξοπλισμένα με αλεξικέραυνο, ο οποίος έχει ως σκοπό την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας από κεραυνούς. Επιπλέον, τα ηλεκτρικά συστήματα των κτιρίων είναι συνήθως προσαρμοσμένα για να αντιμετωπίζουν πιθανές υπερτάσεις. Παρόλα αυτά, η σύσταση παραμένει η ίδια: είναι προτιμότερο να αποσυνδέονται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές από τις πρίζες κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Αν και αυτή η οδηγία είναι γενικά γνωστή, υπάρχει μια συγκεκριμένη ενέργεια που συχνά παραλείπεται και η οποία αποτελεί την κύρια πηγή προβλημάτων που προκαλούνται από τις ηλεκτρικές καταιγίδες. Αυτή η παράλειψη αφορά την προστασία μιας συγκεκριμένης συσκευής, η οποία είναι η τηλεόραση. Η προσοχή σε αυτό το σημείο είναι καθοριστική για την αποφυγή σοβαρών βλαβών.

Ο κρυφός κίνδυνος για την τηλεόραση

Κατά την αποσύνδεση των συσκευών στη διάρκεια μιας καταιγίδας, η συνήθης πρακτική είναι να απενεργοποιούμε το πολύπριζο στο οποίο είναι συνδεδεμένες ή να βγάζουμε απευθείας το φις της συσκευής από την πρίζα. Ωστόσο, είναι κρίσιμο να μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα καλώδια που είναι συνδεδεμένα σε αυτές τις συσκευές, καθώς αυτά μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή κινδύνου.

Στην περίπτωση της τηλεόρασης, το απλό σβήσιμο της συσκευής ή η αποσύνδεση μόνο του καλωδίου τροφοδοσίας δεν είναι επαρκές μέτρο προστασίας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την τηλεόραση σε τέτοιες συνθήκες προέρχεται από ένα άλλο καλώδιο, το οποίο είναι το καλώδιο της κεραίας. Αυτό το καλώδιο συχνά παραβλέπεται, αλλά έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει τις πιο σοβαρές ζημιές.

Ο ρόλος της κεραίας και οι πιθανές ζημιές

Το καλώδιο της κεραίας αποτελεί τον πλέον επικίνδυνο παράγοντα για την τηλεόραση κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών εκκενώσεων. Η κεραία, εξαιτίας της θέσης της, βρίσκεται συνήθως στο υψηλότερο σημείο του σπιτιού. Αυτή η τοποθέτηση την καθιστά ιδιαίτερα επιρρεπή στο να δεχθεί απευθείας χτύπημα από κεραυνό, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο.

Εάν η κεραία δεχθεί χτύπημα, το καλώδιο που τη συνδέει με την τηλεόραση μπορεί να μεταφέρει την υψηλή τάση του κεραυνού απευθείας στη συσκευή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ανεπανόρθωτης ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα της τηλεόρασης, καθιστώντας την άχρηστη. Για τον λόγο αυτό, η αποσύνδεση του καλωδίου της κεραίας είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα προστασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta