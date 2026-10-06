Γεωργιάδης: «Και εγώ είχα άλλες υποχρεώσεις, αλλά γύρισα» – Αιχμές για υπουργούς που απουσίασαν από τα γενέθλια της ΝΔ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προέβη σε ανάρτηση με αιχμές και βολές που απευθύνονται σε συναδέλφους του υπουργούς, οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Γεωργιάδης επέκρινε όσους δικαιολόγησαν την απουσία τους επικαλούμενοι υπουργικές υποχρεώσεις, επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος είχε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμα, αλλά επέστρεψε στην Αθήνα από την Κάρπαθο για να συμμετάσχει στον εορτασμό. Η ανάρτηση αυτή, που έγινε στο X, φωτογράφισε τους απόντες και έφερε στα ανοιχτά την εσωκομματική σύγκρουση που υποβόσκει στην κυβερνώσα παράταξη.

Η ανάρτηση με τις αιχμές και το μήνυμα ενότητας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συγκεκριμένα το X, για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία ορισμένων συναδέλφων του από τη γιορτή των 52ων γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι σε όσους δικαιολόγησαν την απουσία τους με το επιχείρημα των υπουργικών υποχρεώσεων.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα…». Με αυτό τον δηκτικό τρόπο, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας και της κοινής συμμετοχής στους κομματικούς εορτασμούς.

Το γεμάτο πρόγραμμα στην Κάρπαθο

Πριν την επιστροφή του στην Αθήνα για τα γενέθλια της ΝΔ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε μία ιδιαίτερα γεμάτη μέρα στην Κάρπαθο. Το πρωί της Δευτέρας, ο υπουργός Υγείας πέταξε για το νησί, όπου πραγματοποίησε τα εγκαίνια του νέου Αξονικού Τομογράφου που τοποθετήθηκε στο Νοσοκομείο Καρπάθου. Η τοποθέτηση του τομογράφου έγινε σε συνεργασία με τον κ. @ghatzimarkos, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο βρίσκεται σε εξέλιξη και η δημιουργία μονάδας Τεχνητού Νεφρού, με στόχο να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος του νησιού.

Μετά τα εγκαίνια, ο κ. Γεωργιάδης υποδέχτηκε την ΑΕ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Τασούλα. Ακολούθησε τον Πρόεδρο κατά τις τελετές για την επέτειο της Επαναστάσεως της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου 1944, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση του νησιού. Παρά το βεβαρημένο αυτό πρόγραμμα, ο υπουργός επέλεξε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα.

Η επιστροφή στην Αθήνα και ο εορτασμός των γενεθλίων

Παρά τις σημαντικές υποχρεώσεις του στην Κάρπαθο, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέστρεψε στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας. Ο σκοπός της επιστροφής του ήταν να συνεορτάσει με όλους τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισες τα 52α γενέθλια της Παρατάξεως, στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η κίνησή του αυτή, όπως ο ίδιος τόνισε, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του καθήκοντος της ενότητας.

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την απορία του για τους συναδέλφους του που επέλεξαν να απουσιάσουν από την εορτή, επικαλούμενοι άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Η δήλωσή του «Και εγώ είχα αλλά γύρισα» λειτούργησε ως έμμεση επίπληξη, υπογραμμίζοντας ότι η αφοσίωση στο κόμμα και η ενότητα δεν είναι απλά λόγια, αλλά πράξεις που σφυρηλατούνται μέσα από κοινούς αγώνες και κοινή παρουσία.

Η συνέχεια του προγράμματος στο Αιγαίο και η νέα φιλοσοφία του ΕΣΥ

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εορτής των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε το πρόγραμμά του. Το βράδυ της Δευτέρας, πέταξε για τη Ρόδο, προκειμένου να συνεχίσει τις προγραμματισμένες του δράσεις. Σήμερα, ο υπουργός Υγείας πρόκειται να μεταβεί από τη Ρόδο στην Κάλυμνο, όπου θα πραγματοποιηθεί μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας.

Συγκεκριμένα, στην Κάλυμνο θα μεταφερθεί ολόκληρη η χειρουργική ομάδα της Ορθοπεδικής κλινικής του κ. Σοκορέλου από τη Ρόδο. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι να χειρουργηθούν επί τόπου στο νησί όλοι οι ασθενείς της Καλύμνου που χρειάζονται ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση, αποφεύγοντας έτσι την ταλαιπωρία της μετακίνησης προς τη Ρόδο. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «Το ΕΣΥ πλέον δεν περιμένει να πας εσύ σε αυτό, αλλά έρχεται του ΕΣΥ σε σένα. Αυτή είναι η νέα μας φιλοσοφία. Συνεχίζουμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών!»

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader