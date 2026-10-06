Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τον προϋπολογισμό του 2027

Η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2027 δεν αφορά μόνο τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.). Για την πολιτική αυτή δύναμη, το βασικό πολιτικό ερώτημα είναι αν η οικονομική μεγέθυνση θα μεταφραστεί σε ασφάλεια για τα νοικοκυριά, αξιοπρεπείς αμοιβές και σταθερότερη παραγωγική βάση ή αν θα παραμείνει κυρίως στους δημοσιονομικούς δείκτες και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η ΕΛ.Α.Σ. διαβάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού από αυτή τη γραμμή, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να έχει διάρκεια και να βελτιώνει αισθητά το πραγματικό εισόδημα.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και οι ενστάσεις της ΕΛ.Α.Σ.

Το οικονομικό επιτελείο της Αμαλίας αμφισβητεί την αισιοδοξία της πρόβλεψης για ανάπτυξη 2,3% που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Η κριτική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εστιάζει τόσο στις παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζεται αυτή η πρόβλεψη όσο και στην κατανομή των ωφελειών που αναμένονται από την οικονομική μεγέθυνση.

Η ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη δεν αρκεί να προβλέπεται απλώς, αλλά πρέπει να χαρακτηρίζεται από διάρκεια και να στηρίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις. Κεντρική της θέση είναι ότι η οικονομική πρόοδος πρέπει να οδηγεί σε απτά οφέλη για τους πολίτες, όπως η βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος, και όχι να περιορίζεται σε στατιστικά στοιχεία.

Ο ρόλος των επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης

Ένα κεντρικό βάρος στο σενάριο ανάπτυξης του προϋπολογισμού έχει η εκτίμηση ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 7,9%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περίπου 1,5 από τις 2,3 μονάδες της συνολικής προβλεπόμενης ανάπτυξης αποδίδονται σε αυτές τις επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει την ώρα που το 2027 ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτό το γεγονός αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα οικονομικής πολιτικής. Τίθεται το ερώτημα για το πώς θα συνεχιστούν οι επενδύσεις και ποια παραγωγική κατεύθυνση θα υπηρετούν, όταν λήξει η λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εξάρτηση από αυτό το εργαλείο και η μετέπειτα πορεία των επενδύσεων αποτελούν σημείο προβληματισμού για την ΕΛ.Α.Σ.

Καθυστερήσεις και αναθεωρήσεις προηγούμενων προβλέψεων

Η Αμαλίας επισημαίνει ότι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επενδύσεων μπορούν να ανατρέψουν το κυβερνητικό σενάριο για την ανάπτυξη. Κατά την εκτίμησή της, οι προηγούμενες αναθεωρήσεις των προβλέψεων ενισχύουν την ανάγκη για επιφυλακτικότητα ως προς την αισιοδοξία του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του 2024 διαμορφώθηκε στο 2,1%, ενώ αντίστοιχα στο 2,1% περιορίστηκε η πρόβλεψη για το 2025. Για το έτος 2026, η εκτίμηση μειώθηκε από το αρχικό 2,4% στο 2%. Αυτές οι αναθεωρήσεις προς τα κάτω αποτελούν, για την ΕΛ.Α.Σ., ενδείξεις που δικαιολογούν την επιφυλακτική στάση απέναντι στις νέες προβλέψεις.

Συγκρίσεις με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η κριτική της ΕΛ.Α.Σ. για τον τρόπο σύγκρισης των προβλέψεων. Η κυβερνητική εκτίμηση για ανάπτυξη 2,3% αντιπαραβάλλεται με την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη 1,2% στην Ευρωζώνη.

Ωστόσο, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τονίζει ότι η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα ήταν 1,6%. Η ΕΛ.Α.Σ. θεωρεί ότι η παράλειψη της δεύτερης αυτής σύγκρισης ενισχύει επικοινωνιακά την κυβερνητική εικόνα, χωρίς να παρέχει μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα των οικονομικών δεδομένων.

Εισοδήματα και πληθωρισμός: Περιορισμένη βελτίωση

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται άμεσα και στο ζήτημα των εισοδημάτων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι ονομαστικές αμοιβές αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,9%, την ώρα που ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,6%.

Για την ΕΛ.Α.Σ., αυτό σημαίνει ότι η πραγματική βελτίωση των εισοδημάτων θα είναι περιορισμένη, ειδικά για τα νοικοκυριά που ήδη αντιμετωπίζουν ένα υψηλό κόστος ζωής. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού, όπως επισημαίνει η ΕΛ.Α.Σ., δεν συνεπάγεται μείωση των τιμών που έχουν ήδη αυξηθεί, αλλά απλώς ότι αυτές συνεχίζουν να ανεβαίνουν με βραδύτερο ρυθμό, διατηρώντας το βάρος στα νοικοκυριά.

Με πληροφορίες από: Newsit