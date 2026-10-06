Η Αθήνα «φρούριο» για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο: Βαριά ατζέντα με άμυνα και ενέργεια

Ιδιαιτέρως αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις αυτές αποφασίστηκαν ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί στην πρωτεύουσα.

Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των προγραμματισμένων συναντήσεων και την τήρηση της τάξης. Ο Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν την άφιξή του στη χώρα μας, χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα.

Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης και θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026. Η κορύφωση των μέτρων αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026, επηρεάζοντας σημαντικά την κίνηση στο κέντρο της πόλης.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των επίσημων συναντήσεων και την προστασία των επισήμων, δεδομένου του χαρακτήρα της επίσκεψης και των παράλληλων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας.

Η σημασία της Ελλάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του, που περιλαμβάνει την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε».

Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν το βάθος και την πολυδιάστατη φύση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας για τα αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ

Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στον διάλογο θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 09:00 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μισή ώρα αργότερα, στις 09:30, θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο, ενώ στις 10:00 θα κηρύξουν την επίσημη έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου. Έπειτα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βαριά ατζέντα με άμυνα, ενέργεια και επενδύσεις

Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών, θα συζητηθούν σημαντικά θέματα.

Αυτά περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr