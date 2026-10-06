Ο Αλέξης Τσίπρας επιτίθεται στην κυβέρνηση για το υπερπλεόνασμα και καλεί για άμεση στήριξη της οικονομίας

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να θέσει σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας την κριτική του προς την κυβέρνηση, με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση για εσκεμμένη πρόβλεψη υπερπλεονάσματος και ζητά την άμεση διάθεση των χρημάτων στην οικονομία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της ΕΛΑΣ, όπου ο ίδιος θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το επόμενο διάστημα.

Η συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών στην Αττική

Η συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της ΕΛΑΣ θα λάβει χώρα σήμερα, στις 18:30, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην οδό Πειραιώς 206. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανοίξει τη διαδικασία με ομιλία, θέτοντας την πολιτική επικαιρότητα και τους επόμενους οργανωτικούς στόχους του κόμματος.

Στην εν λόγω συνεδρίαση θα παρευρεθούν, εκτός από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τα μέλη του Οργανωτικού, οι επτά περιφερειακοί υπεύθυνοι Αττικής, καθώς και όλα τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών της Αττικής.

Κατευθυντήριες γραμμές και διεύρυνση ακροατηρίου

Στο πλαίσιο των περιοδειών που έχει ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε περιφέρεια και Αττική, καθώς και των επαφών του με επαγγελματικούς φορείς, η σημερινή συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναμένεται να δώσει στους συντονιστές της Αττικής τις κατευθυντήριες γραμμές για το κρίσιμο διάστημα που ακολουθεί.

Βασικός στόχος, όπως προκύπτει, είναι η ΕΛΑΣ να αναζητήσει τη διεύρυνση του ακροατηρίου της, ενόψει των προκλήσεων που διαμορφώνονται στην πολιτική σκηνή.

Επίθεση για το υπερπλεόνασμα και τον προϋπολογισμό του 2027

Ένα από τα κεντρικά πολιτικά μηνύματα που αναμένεται να αναπτύξει ο Αλέξης Τσίπρας αφορά την επίθεση προς την κυβέρνηση, με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Το προσχέδιο αυτό κατατέθηκε χθες και αποτελεί το έναυσμα για την κριτική του προέδρου της ΕΛΑΣ.

Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προβλέπει εσκεμμένα ένα υπερπλεόνασμα ύψους 4 έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονται κυρίως από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού.

«Στράγγισμα» της οικονομίας και «φιλοδωρήματα»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «στραγγίζει» την οικονομία, «φουσκώνοντας» το υπερπλεόνασμα. Αυτή η τακτική, κατά τον κ. Τσίπρα, έχει ως σκοπό να επιτρέπει την παροχή «φιλοδωρημάτων» κάπου τον Απρίλιο.

Ειδικά για το 2027, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εκλογική χρονιά, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη τακτική μετατρέπεται σε εξαγορά ψήφων, λίγο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.

Άμεση διάθεση των χρημάτων στην οικονομία

Σε δήλωσή του, η οποία ακολούθησε τη χθεσινή του συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως τα χρήματα αυτά, αντί να κατευθύνονται στο υπερπλεόνασμα, θα έπρεπε να δοθούν άμεσα στην οικονομία.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η κυβέρνηση δεν στηρίζει κανέναν εθνικό στόχο. Αντίθετα, όπως είπε, στηρίζει μονάχα τη δυνατότητα του πρωθυπουργού να δίνει φιλοδωρήματα κάθε Απρίλιο.

Προειδοποίησε επίσης για μια επερχόμενη κρίση αυτόν τον χειμώνα, σε σχέση με το κόστος ζωής και τις τιμές της ενέργειας, η οποία, όπως ανέφερε, δεν έχει ξαναζηθεί. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται άμεση ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ζήτησε η κυβέρνηση να «ρίξει στην οικονομία τα χρήματα αυτά που είναι των Ελλήνων φορολογουμένων, το υπερπλεόνασμα», προκειμένου να ζεσταθούν τα σπίτια και να κινηθούν τα φορτηγά, τα καΐκια των ψαράδων και τα τρακτέρ.

Σε μια προσπάθεια να προλάβει το επιχείρημα των δημοσιονομικών περιορισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αλέξης Τσίπρας διεμήνυσε «ό, τι διεκδικείς».

Με πληροφορίες από: Topontiki