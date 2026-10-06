Η κυβέρνηση ανακοινώνει πρόσθετη στήριξη στη βιομηχανία

Μια νέα «ασπίδα» οικονομικής στήριξης, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, για την ελληνική βιομηχανία αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός. Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Η ανακοίνωση θα γίνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, σηματοδοτώντας την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τον κλάδο.

Πρόσθετη «ασπίδα» 100 εκατ. ευρώ

Η νέα αυτή ενίσχυση, ύψους 100 εκατ. ευρώ, έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενα μέτρα και αποτελεί μια προσπάθεια να θωρακιστεί η ελληνική βιομηχανία απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των κυβερνητικών προσπαθειών για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών μονάδων σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν το ποσό των 100 εκατ. ευρώ θα είναι επαρκές για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των βιομηχανιών που τελικά θα λάβουν αυτή τη στήριξη.

Αιτήματα φορέων και οι προτάσεις για λύσεις

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από κοινή επιστολή που απέστειλαν τον Σεπτέμβριο 16 φορείς της βιομηχανίας. Στην επιστολή τους, οι φορείς ζητούσαν την άμεση αντιστάθμιση των αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, καθώς και την υλοποίηση επενδύσεων που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος ενέργειας σε μακροχρόνια βάση.

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι τα μακροπρόθεσμα μέτρα και οι πολιτικές της κυβέρνησης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, τονίζουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για να περιμένουν την πλήρη εφαρμογή τους, καθώς είναι εκτεθειμένες άμεσα στον ακριβότερο ηλεκτρισμό και τα καύσιμα. Ως άμεση λύση, προτείνεται η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF-METSAF, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει έναν ομαλότερο ορίζοντα τριών ετών σε περίπου 600 με 700 βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας.

Δεσμεύσεις της βιομηχανίας για πράσινη μετάβαση

Στο πλαίσιο αυτής της στήριξης, οι βιομηχανίες αναμένεται να επιστρέψουν την ενίσχυση «σε είδος», αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Συγκεκριμένα, θα προβούν σε επενδύσεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση, αφιερώνοντας το 50% των χρημάτων σε τομείς όπως η αποθήκευση ενέργειας, η ευελιξία, η αποδοτικότητα, ο εξηλεκτρισμός και η απανθρακοποίηση.

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ελλάδα, όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, η δέσμευση αυτή αναμένεται να δώσει μια σημαντική ανάσα στον εγχώριο τομέα της μεταποίησης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά του.

Προηγούμενα μέτρα και οι επιφυλάξεις του κλάδου

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στη Βουλή, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, είχε αναφέρει ότι μόνο για τη φετινή χρονιά έχουν ήδη ληφθεί μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την αντιστάθμιση των ρύπων, στην οποία διατέθηκαν 75 εκατ. ευρώ, τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ, με ποσό 25 εκατ. ευρώ, καθώς και δράσεις για την αποθήκευση ενέργειας, για τις οποίες διατέθηκαν 50 εκατ. ευρώ.

Παρά τις κυβερνητικές ενισχύσεις, η βιομηχανία διατηρεί γενικότερα επιφυλάξεις απέναντι στην κυβέρνηση. Ο κλάδος θεωρεί ότι η κυβερνητική γραμμή είναι αρκετά σκληρή απέναντί του, γεγονός που δημιουργεί ένα κλίμα προβληματισμού.

Η εικόνα της ελληνικής βιομηχανίας σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι η ελληνική βιομηχανία έχει παρουσιάσει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από το 2019 έχει σημειωθεί αύξηση της παραγωγής κατά 25%, ενώ η προστιθέμενη αξία έχει αυξηθεί κατά 44%. Επιπλέον, καταγράφεται άνοδος στην απασχόληση της τάξης του 19%.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αυτοί οι αριθμοί δεν περιγράφουν μια εικόνα «καταστροφής», όπως ενδεχομένως ισχυρίζεται ο κλάδος της βιομηχανίας. Η κυβέρνηση, παράλληλα, προσπαθεί να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου, ώστε να είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω έκτακτων μέτρων στήριξης για το σύνολο της οικονομίας.

Το συνολικό ύψος της στήριξης και οι εκκρεμότητες

Με την προσθήκη του νέου πακέτου των 100 εκατ. ευρώ, το συνολικό ύψος της στήριξης προς τη βιομηχανία για τη φετινή χρονιά ενδέχεται να φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό προκύπτει από τα ήδη ληφθέντα μέτρα των 150 εκατ. ευρώ και την επικείμενη ανακοίνωση των επιπλέον 100 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά σχετικά με την επάρκεια του νέου ποσού σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και τον αριθμό των βιομηχανιών που θα επωφεληθούν. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειές της για την εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του ελληνικού βιομηχανικού τομέα.

Με πληροφορίες από: Newsit