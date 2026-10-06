Εσωτερικά ρήγματα στη ΝΔ, ημερομηνία-ορόσημο για τον Σαμαρά και μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει εσωτερικά ζητήματα συνοχής και ψυχικής ενότητας, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γενεθλίων της. Αυτή η κατάσταση προβληματισμού εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επίτευξη του κύριου στόχου της κυβερνητικής παράταξης στις επερχόμενες εκλογές, την αυτοδυναμία ή ένα αποτέλεσμα κοντά σε αυτήν. Παράλληλα, οι πολιτικές εξελίξεις περιλαμβάνουν συζητήσεις για τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος και τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΣΟΚ, καθώς και τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι σε πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Εσωτερικός προβληματισμός στη Νέα Δημοκρατία

Τα πρόσφατα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις δημόσιες εκδηλώσεις και τα θετικά λόγια, συνοδεύτηκαν από έντονο προβληματισμό για την εσωτερική κατάσταση του κόμματος. Η κυβερνητική παράταξη εμφανίζει ένα σαφές εσωτερικό πρόβλημα συνοχής και ψυχικής ενότητας, μια συνθήκη που, όπως παρατηρείται, δεν είναι συνήθως ευνοϊκή για κόμματα που οδεύουν σε εκλογές με διχασμό ή υπόγειο εμφύλιο.

Αυτός ο εσωτερικός διχασμός εγείρει ανησυχίες για την επίτευξη του βασικού στόχου της ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές, που είναι η αυτοδυναμία ή τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα που να την προσεγγίζει σημαντικά. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ορισμένοι εντός του κόμματος θα επιθυμούσαν, ή ακόμα και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, να επιβεβαιωθεί η ρήση «η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε». Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από το εκλογικό κόστος ή τα «θύματα» που μπορεί να υπάρξουν, η παράταξη να παραμείνει στην εξουσία. Οι επόμενες περίοδοι αναμένεται να φέρουν στο φως περισσότερα στοιχεία για αυτές τις εσωτερικές δυναμικές.

Ημερομηνία-ορόσημο για τον Αντώνη Σαμαρά

Οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με το πότε θα ανακοινώσει τη δημιουργία ενός νέου κόμματος παραμένουν αντικείμενο εικασιών, καθώς ελάχιστοι συνεργάτες του φέρεται να γνωρίζουν ή να μπορούν να ερμηνεύσουν τις κινήσεις του. Ωστόσο, κυκλοφορεί έντονα μία συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον λόγω του ιδιαίτερου συμβολισμού της: η 29η Νοεμβρίου.

Η φετινή 29η Νοεμβρίου συμπίπτει με Κυριακή, γεγονός που προσδίδει έναν επιπλέον συνδυασμό. Η ημερομηνία αυτή έχει ιστορική σημασία για τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς ακριβώς 17 χρόνια πριν, την ίδια ημέρα, ο τότε πρόεδρος της ΝΔ επικράτησε της Ντόρας Μπακογιάννη στη μάχη για την ηγεσία του κόμματος. Με αυτή τη νίκη, διαδέχθηκε τον Κώστα Καραμανλή στο τιμόνι της παράταξης. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς εξετάζει πράγματι αυτή την ημερομηνία για την ανακοίνωση, ή αν πρόκειται απλώς για μια ιδέα που διαδίδεται ευρέως από στελέχη του περιβάλλοντός του. Εάν επιλεγόταν αυτή η ημερομηνία και συνοδευόταν από ένα σύνθημα όπως «το καλό νικάει πάντα το… κακό», θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό επικοινωνιακό και χιουμοριστικό μήνυμα.

Μεταγραφικό κύμα στο ΠΑΣΟΚ και η στάση Τσίπρα

Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει έναν νέο κύκλο μεταγραφών, ενισχύοντας τα ψηφοδέλτιά του ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων. Ένα από τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται είναι ο «αρχηγός» Βαγγέλης Αποστολάκης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το πράσινο ψηφοδέλτιο στην Α’ Πειραιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια δεν έχει εκλέξει βουλευτή για το Κίνημα από το 2009, όταν εξελέγη ο Δημήτρης Καρύδης, γεγονός που καθιστά την υποψηφιότητα του κ. Αποστολάκη ένα σημαντικό στοίχημα.

Ωστόσο, γίνεται προειδοποίηση ότι οι μεταγραφές από μόνες τους δεν εξασφαλίζουν την επιτυχία και δεν πρέπει να θεωρούνται ο μοναδικός παράγοντας για την εκλογική ενίσχυση. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι το μεταγραφικό κύμα προς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να οφείλεται και στην άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμπεριλάβει πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα δικά του ψηφοδέλτια. Η άρνηση αυτή αφορά κυρίως εκείνους τους πρώην Συριζαίους που δεν τον στήριξαν ενεργά κατά τη διάρκεια της διαμάχης του με τον Στέφανο Κασσελάκη, διαμορφώνοντας έτσι ένα διαφορετικό τοπίο στις πολιτικές μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki