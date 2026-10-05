Η επετειακή εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ: selfies και πηγαδάκια στο Γκάζι

Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα γενέθλιά της με μια επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Γκάζι. Στην εκδήλωση κυριάρχησαν τα χαμόγελα και τα πηγαδάκια μεταξύ των παρευρισκομένων. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν παρών και πραγματοποίησε ομιλία, ενώ ο χώρος γέμισε από στελέχη του κόμματος.

Η εορταστική ατμόσφαιρα στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ

Η επετειακή εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας προσέλκυσε πλήθος κόσμου στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, στην περιοχή του Γκαζιού. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή, με τα χαμόγελα να περισσεύουν ανάμεσα στους παρευρισκομένους.

Πολλά πηγαδάκια σχηματίστηκαν, δίνοντας την ευκαιρία για συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων σε ένα φιλικό κλίμα. Ο χώρος κατακλύστηκε από στελέχη και μέλη του κόμματος, που έδωσαν το «παρών» σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Οι selfies με τον πρωθυπουργό και τα στελέχη

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, οι selfies δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από μια τέτοια εκδήλωση. Πράγματι, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε πλήθος αυτοφωτογραφιών που τραβήχτηκαν από τους παρευρισκομένους.

Ιδιαίτερη δημοφιλία είχαν οι selfies με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε πρόθυμα σε αυτές τις στιγμές. Παράλληλα, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο, δημιουργώντας μια αίσθηση άμεσης επικοινωνίας και εγγύτητας. Οι στιγμές αυτές αποτυπώθηκαν από τον φωτογραφικό φακό, αποτελώντας μέρος της εορταστικής διάθεσης.

Μηνύματα και συμβολισμοί στον λευκό τοίχο

Ένα από τα ξεχωριστά σημεία της εκδήλωσης ήταν η δημιουργία ενός λευκού τοίχου, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με άλλα γαλάζια στελέχη, έγραψαν στον τοίχο τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία.

Αυτή η πρωτοβουλία προσέδωσε έναν συμβολικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, επιτρέποντας την προσωπική έκφραση και την ανάδειξη των αξιών του κόμματος μέσα από τα μάτια των μελών του. Ο λευκός τοίχος γέμισε με μηνύματα που αντικατόπτριζαν την ταυτότητα και τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας για όσους συμμετείχαν.

Οι «ύμνοι» της Ματίνας Παγώνη για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η Ματίνα Παγώνη προέβη σε δηλώσεις που αφορούσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη. Η κυρία Παγώνη εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον Υπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον καλύτερο Υπουργό Υγείας».

Επιπλέον, τόνισε την αφοσίωσή του στο έργο του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε ένα από τα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν στον χώρο της εκδήλωσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

Η καταγραφή των στιγμών από τον φωτογραφικό φακό

Όλες οι στιγμές της επετειακής εκδήλωσης, από τα χαμόγελα και τις συζητήσεις μέχρι τις selfies και τα μηνύματα στον λευκό τοίχο, καταγράφηκαν από τον φωτογραφικό φακό.

Ο φωτογραφικός φακός λειτούργησε ως αδιάψευστος μάρτυρας των συμβάντων, αποτυπώνοντας τη ζωντανή ατμόσφαιρα και τις διάφορες πτυχές της γιορτής. Οι εικόνες αυτές διατηρούν τη μνήμη της εκδήλωσης, αναδεικνύοντας τις στιγμές χαράς και επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των μελών της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ.

Με πληροφορίες από: Topontiki