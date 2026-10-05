Εκλογές στην Ισπανία: Ο Σάντσεθ διεκδικεί τρίτη θητεία εν μέσω δημοσκοπικού προβαδίσματος της δεξιάς

Η Ισπανία ετοιμάζεται να προσέλθει ξανά στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου, σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου ο Πέδρο Σάντσεθ διεκδικεί την τρίτη του θητεία στην πρωθυπουργία. Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίζεται από σημαντικά ζητήματα όπως η στεγαστική κρίση, η μετανάστευση και διάφορες υποθέσεις διαφθοράς που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν προβάδισμα για το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σάντσεθ, αλλά καταγράφουν το Λαϊκό Κόμμα να προηγείται, με το ακροδεξιό Vox να διατηρεί ισχυρή θέση.

Εκλογική αναμέτρηση και διεκδίκηση τρίτης θητείας

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, με την ελπίδα να εξασφαλίσει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να συνεχίσει στην εξουσία για τρίτη θητεία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση ενδέχεται να οδηγήσει και στη δημιουργία ενός συντηρητικού συνασπισμού.

Το κεντροαριστερό μπλοκ, το οποίο εκπροσωπεί ο Σάντσεθ, υστερεί στις περισσότερες από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, διαμορφώνοντας ένα δύσκολο σκηνικό για την επίτευξη του στόχου του.

Το τοπίο των δημοσκοπήσεων

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό πίσω στις δημοσκοπήσεις. Τα ποσοστά του κυμαίνονται γύρω στο 28% και δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ το 33% κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών της θητείας του.

Τα κόμματα που τοποθετούνται πιο αριστερά στο πολιτικό φάσμα, και τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για να μπορέσει ο Σάντσεθ να σχηματίσει συμμαχία, συγκεντρώνουν επί του παρόντος περίπου 8% στις δημοσκοπήσεις. Αντίθετα, ένας συνασπισμός μεταξύ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox είναι ο μόνος συνδυασμός που προβλέπεται να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους για την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των 350 εδρών. Η πρόθεση ψήφου για το Vox ανέρχεται σε περίπου 18%, ποσοστό που προέρχεται κυρίως από νεότερους και άνδρες ψηφοφόρους.

Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο

Το ζήτημα της στέγασης αναμένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα της αριστεράς. Ο ίδιος ο Πέδρο Σάντσεθ έλαβε την απόφαση να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά από διαμαρτυρίες που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Οι διαμαρτυρίες αυτές ήταν αποτέλεσμα της πολύκροτης έξωσης μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη.

Η 87χρονη Μαρικάρμεν, η οποία έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, κατάφερε τελικά να επιστρέψει στο σπίτι της. Το περιστατικό αυτό υπογράμμισε την ένταση του προβλήματος και την ανάγκη για πολιτικές λύσεις.

Το ζήτημα της μετανάστευσης

Η μετανάστευση αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό ζήτημα στην προεκλογική περίοδο. Ο Πέδρο Σάντσεθ είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές στην Ευρώπη των οφελών της μετανάστευσης για την κοινωνία και την οικονομία. Πρόσφατα, χορήγησε νόμιμο καθεστώς σε σχεδόν ένα εκατομμύριο μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Vox επιδιώκει πολύ αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα. Η μαζική είσοδος 72.000 μεταναστών στη Θέουτα τον Ιούλιο κατέκλυσε τις τοπικές αρχές και πυροδότησε σημαντικές πολιτικές διαμάχες σχετικά με την ικανότητα της Ισπανίας να ελέγχει αποτελεσματικά τα σύνορά της.

Υποθέσεις διαφθοράς

Τέλος, οι υποθέσεις διαφθοράς αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής ατζέντας. Αυτά τα ζητήματα, μαζί με τη στεγαστική κρίση και τη μετανάστευση, διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Ισπανοί πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν στις κάλπες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis