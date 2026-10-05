Ένταση έξω από τη Βουλή του Κοσόβου: Διαδηλωτές σήκωσαν βουλευτή στα χέρια

Πρωτοφανείς εικόνες έντασης εκτυλίχθηκαν έξω από τη Βουλή του Κοσόβου, στην Πρίστινα, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, όταν διαδηλωτές εμπόδισαν βουλευτές να αποχωρήσουν από το κτίριο. Κορυφαίο περιστατικό ήταν η στιγμή που άρπαξαν τον βουλευτή του Κινήματος Vetëvendosje (LVV), Φαχρούς Ρετζέπι, τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν πάνω από τα κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από το Κοινοβούλιο. Αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα για να τον προστατεύσουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Εμπόδια στην αποχώρηση βουλευτών

Οι συγκεντρωμένοι πολίτες, μεταξύ των οποίων και βετεράνοι του UÇK, είχαν ξεκαθαρίσει την πρόθεσή τους να παραμείνουν έξω από το Κοινοβούλιο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις αλλαγές στον νόμο που αφορά τα Ειδικά Τμήματα του Κοσόβου και την Ειδική Εισαγγελία. Είχαν δηλώσει ρητά ότι δεν θα επέτρεπαν στους βουλευτές να φύγουν πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωσης του νομοσχεδίου.

Εκτός από το περιστατικό με τον Φαχρούς Ρετζέπι, σημειώθηκε ένταση όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να πλησιάσουν και άλλους βουλευτές που αποχωρούσαν από το κτίριο. Η αστυνομία παρενέβη για να αποτρέψει περαιτέρω επεισόδια, ενώ ανάλογη ένταση καταγράφηκε και με βουλευτές της Δημοκρατικής Ένωσης Κοσόβου (LDK).

Επίθεση στον Φαχρούς Ρετζέπι

Ο βουλευτής Φαχρούς Ρετζέπι, μέλος του Κινήματος Vetëvendosje (LVV), βρέθηκε στο επίκεντρο των διαδηλώσεων. Βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό δείχνει τον βουλευτή να βρίσκεται ανάμεσα στους συγκεντρωμένους έξω από τη Βουλή. Στη συνέχεια, μια ομάδα διαδηλωτών τον άρπαξε, τον σήκωσε και τον πέρασε πάνω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, μεταφέροντάς τον στον προαύλιο χώρο της Βουλής.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν στην άλλη πλευρά των κιγκλιδωμάτων έσπευσαν να επέμβουν, σηκώνοντας τον βουλευτή και μεταφέροντάς τον στο εσωτερικό του κοινοβουλίου για την προστασία του. Ο Φαχρούς Ρετζέπι είναι επίσης καθηγητής στη Σχολή Ισλαμικών Σπουδών και έχει διατελέσει επί σειρά θητειών κοσμήτορας.

Άλλα περιστατικά έντασης

Το περιστατικό με τον Ρετζέπι δεν ήταν το μοναδικό που καταγράφηκε. Νωρίτερα, συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να εμποδίσουν την αποχώρηση βουλευτών της Δημοκρατικής Ένωσης Κοσόβου (LDK), με την αστυνομία να παρεμβαίνει για να τους απομακρύνει. Ένταση καταγράφηκε και με τον βουλευτή του LVV, Σάμι Κούρτεσι, όταν διαδηλωτής φέρεται να τον έπιασε από το χέρι, πριν επέμβουν εκ νέου οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Το νομοσχέδιο για τα Ειδικά Τμήματα

Οι κινητοποιήσεις στην Πρίστινα συνδέονται άμεσα με τη συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο για αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Τμημάτων του Κοσόβου (Kosovo Specialist Chambers – KSC) και την Ειδική Εισαγγελία. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, η Βουλή ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το εν λόγω νομοσχέδιο, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των διαδηλωτών.

Τα Ειδικά Τμήματα του Κοσόβου έχουν την έδρα τους στη Χάγη και λειτουργούν βάσει του δικαίου του Κοσόβου, στελεχωμένα από διεθνείς δικαστές και προσωπικό. Δημιουργήθηκαν για την εκδίκαση συγκεκριμένων υποθέσεων που αφορούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία συνδέονται με την περίοδο του πολέμου στο Κόσοβο, συγκεκριμένα μεταξύ 1998 και 2000. Η ίδρυσή τους συνδέθηκε με καταγγελίες που περιλαμβάνονταν στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2011, ενώ το σχετικό νομικό πλαίσιο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο του Κοσόβου το 2015.

Προτεινόμενες αλλαγές και αντιδράσεις

Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, οι προτεινόμενες αλλαγές στον νόμο για τα Ειδικά Τμήματα και την Ειδική Εισαγγελία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου. Επίσης, περιλαμβάνουν τη μεταφορά ορισμένων υποθέσεων από τη Χάγη στο Κόσοβο, τη δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, την επιβολή ανώτατης ποινής 15 ετών, καθώς και τη δυνατότητα έκτισης των ποινών εντός του Κοσόβου. Αυτές οι προτάσεις έχουν προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις που παρατηρήθηκαν στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader