Ο Σταύρος Παπασταύρου για τον Κάθετο Διάδρομο: Αναβαθμίζει την Ελλάδα και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παραχώρησε συνέντευξη στο ΕΡΤnews, όπου αναφέρθηκε εκτενώς σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τις επενδύσεις στην ενέργεια, τον Κάθετο Διάδρομο, καθώς και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Επίσης, σχολίασε την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των εξελίξεων για τη χώρα.

Ο Κάθετος Διάδρομος ως απάντηση στην ενεργειακή απεξάρτηση

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στον Κάθετο Διάδρομο, τον οποίο χαρακτήρισε ως την απάντηση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως τόνισε, η Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες, έχει δηλώσει ότι διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να αποτελέσει τη δίοδο μέσω της οποίας θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη γεωπολιτική σημασία του έργου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε όλοι τη γεωπολιτική σημασία που έχει για την πατρίδα μας η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου».

Η γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικά την είσοδο και το θεμέλιο του Κάθετου Διαδρόμου. Εξήγησε ότι για δεκαετίες, το φυσικό αέριο έρεε από τον Βορρά προς τον Νότο, ενώ τώρα, για πρώτη φορά, αυτή η ροή αντιστρέφεται. Η Αλεξανδρούπολη, από ακριτική περιοχή, μετατρέπεται σε πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου, το οποίο θα μπορεί να ανεβαίνει στον κάθετο διάδρομο.

Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίστηκε ως πολύ σημαντική για τη χώρα, καθώς ενισχύει την ενεργειακή της θέση και τον γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η επίσκεψη Ρούμπιο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Τόνισε ότι η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι ο κ. Ρούμπιο γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και έχει αναδείξει από το 2019 τη διασύνδεση μεταξύ ασφάλειας και ενέργειας, κάτι που καθιστά την παρουσία του στην Ελλάδα ιδιαίτερα σημαντική.

Αμερικανικό ενδιαφέρον και επενδύσεις στους υδρογονάνθρακες

Ο υπουργός υπογράμμισε το αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Αναφέρθηκε στις επενδύσεις αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στην έρευνα υδρογονανθράκων στη χώρα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η επικείμενη πρώτη ερευνητική γεώτρηση, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY, αποτελεί «διπλή ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα».

Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης, όπως εξήγησε, οφείλεται και στη συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες και εταιρείες, αναδεικνύοντας τη δυναμική του ελληνικού ενεργειακού τομέα.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI)

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI). Σχολίασε την πρόσφατη είσοδο της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως επιβεβαίωση της βιωσιμότητάς του. Όπως ανέφερε, μετά την είσοδο της Meridiam στις 7 Αυγούστου, οι εργασίες για το έργο ολοκληρώθηκαν μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την πρόοδο του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki