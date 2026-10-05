Η Εισαγγελία Πρωτοδικών ξεκινά προκαταρκτική εξέταση για την παγίδευση του Στέλιου Κούλογλου με Pegasus

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών ξεκίνησε ποινική προκαταρκτική εξέταση, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου. Αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας είναι η καταγγελία του κ. Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η φερόμενη μόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το επίμαχο λογισμικό φέρεται να έλαβε χώρα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2022 και εκ νέου τον Μάρτιο του 2023.

Η έναρξη της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης

Η δικαστική διερεύνηση ξεκινά επίσημα μετά την υποβολή της μήνυσης από τον πρώην ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου, η οποία αφορά την καταγγελλόμενη παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών του. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών αναλαμβάνει πλέον να εξετάσει σε βάθος όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να έγινε η παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό.

Η μήνυση του πρώην ευρωβουλευτή τίθεται πλέον υπό εισαγγελική έρευνα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των δικαστικών διαδικασιών για την υπόθεση. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στις ευρύτερες συζητήσεις και τις ανησυχίες που έχουν ανακύψει γύρω από τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κατηγορίες που ζητούνται και οι στόχοι της μήνυσης

Η μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου στρέφεται ονομαστικά κατά των νομίμων εκπροσώπων και των υπευθύνων της ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει το επίμαχο λογισμικό Pegasus. Ο πρώην ευρωβουλευτής ζητά τη δίωξή τους για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο κακουργήματα όσο και πλημμελήματα, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα των καταγγελιών.

Συγκεκριμένα, τα αδικήματα για τα οποία ζητείται η δίωξη αφορούν την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, μια πράξη που θίγει θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι κατηγορίες της παράνομης πρόσβασης σε συστήματα πληροφοριών ή σε δεδομένα, καθώς και της παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Οι κατηγορίες αυτές υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα των πράξεων που καταγγέλλονται από τον κ. Κούλογλου.

Το χρονικό της μόλυνσης και ο ρόλος του κ. Κούλογλου στην Εξεταστική Επιτροπή

Η επιμόλυνση του κινητού τηλεφώνου του κ. Κούλογλου, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στη μήνυση, φέρεται να συνέβη σε δύο διακριτές χρονικές στιγμές: αρχικά τον Οκτώβριο του 2022 και στη συνέχεια εκ νέου τον Μάρτιο του 2023. Αυτές οι συγκεκριμένες περίοδοι είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της εισαγγελικής διερεύνησης και την ταυτοποίηση των γεγονότων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η φερόμενη παγίδευση έλαβε χώρα κατά το διάστημα που ο κ. Κούλογλου συμμετείχε ενεργά ως αναπληρωματικό μέλος στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εν λόγω επιτροπή είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Predator και Pegasus, προσδίδοντας έτσι μια επιπλέον διάσταση και βαρύτητα στην καταγγελία του πρώην ευρωβουλευτή.

Οι άμεσες ενέργειες του εισαγγελικού λειτουργού

Στο πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που ξεκίνησε, ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός θα προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων. Η πρώτη και πιο άμεση ενέργεια που προβλέπεται είναι η κλήση του ίδιου του Στέλιου Κούλογλου σε κατάθεση, προκειμένου να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ο πρώην ευρωβουλευτής θα κληθεί να καταθέσει ως ο πρώτος μάρτυρας στην υπόθεση, παρέχοντας έτσι τις αρχικές πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτει στην Εισαγγελία. Η κατάθεσή του αναμένεται να αποτελέσει ένα θεμελιώδες πρώτο βήμα για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τη διαμόρφωση της περαιτέρω πορείας της έρευνας, η οποία θα επιδιώξει να ρίξει φως στις συνθήκες της φερόμενης παγίδευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki