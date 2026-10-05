Η Ματίνα Παγώνη μίλησε για τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Ο καλύτερος υπουργός που έχει περάσει»

Η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη σε διαδικτυακό podcast, όπου μίλησε για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής επικαιρότητας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η κυρία Παγώνη αναφέρθηκε ειδικότερα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εκφράζοντας μια ιδιαίτερα θετική άποψη για την θητεία του στο Υπουργείο Υγείας.

Η ίδια τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο Υπουργό Υγείας που έχει περάσει, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τυχερός που τον τοποθέτησε σε αυτό το «υπουργείο-βόμβα».

Η συνέντευξη στο podcast

Η Ματίνα Παγώνη φιλοξενήθηκε στο διαδικτυακό podcast του Μάκη Πουνέντη, με τίτλο "Makattack The Podcast". Στη συνέντευξη αυτή, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έδωσε μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση, καλύπτοντας πτυχές της προσωπικής της ζωής, τις γενικότερες πεποιθήσεις της, καθώς και συμβουλές προς τους συναδέλφους της ιατρούς.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, η κυρία Παγώνη αναφέρθηκε και στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Στο πλαίσιο αυτό, σχολίασε επίσης το ενδεχόμενο να ασχοληθεί η ίδια με την πολιτική, αναφέροντας ότι «η καρέκλα δεν κάνει τον άνθρωπο» και πως ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός που δίνει αξία στην εκάστοτε θέση, σε αντίθεση με την αντίληψη που επικρατεί συχνά για τις υψηλές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτικών.

Θετική αξιολόγηση του έργου του υπουργού

Η κυρία Παγώνη έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη, εκφράζοντας την άποψή της για το έργο του στο Υπουργείο Υγείας. Τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο Υπουργό Υγείας που έχει περάσει, υπογραμμίζοντας ότι «δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα».

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ανέφερε ότι υπερασπίζεται τον υπουργό, καθώς θεωρεί πως συχνά υπάρχει η τάση να ισοπεδώνονται τα πάντα, λέγοντας ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Επιπλέον, δήλωσε ότι της αρέσει ο αυθορμητισμός που διαθέτει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το «υπουργείο βόμβα» και ο ρόλος του πρωθυπουργού

Στη συνέντευξή της, η Ματίνα Παγώνη τόνισε τη μεγάλη σημασία του Υπουργείου Υγείας, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «υπουργείο βόμβα». Η συγκεκριμένη ονομασία αποδίδεται, σύμφωνα με την ίδια, στο γεγονός ότι το υπουργείο αυτό ασχολείται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή, καθιστώντας το έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα διακυβέρνησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η κυρία Παγώνη δήλωσε πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ιδιαίτερα τυχερός που τοποθέτησε τον Άδωνι Γεωργιάδη στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Η τοποθέτηση αυτή υποδηλώνει την εκτίμησή της για την επιλογή του προσώπου που βρίσκεται στην ηγεσία ενός τόσο ευαίσθητου και απαιτητικού υπουργείου.

Προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις

Παρά τη θετική της αξιολόγηση για το έργο του Άδωνι Γεωργιάδη, η Ματίνα Παγώνη δεν παρέλειψε να διατυπώσει και ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις, καθώς και προτάσεις για μελλοντικές ενέργειες. Επεσήμανε ότι, αν και ο υπουργός έχει ήδη επιτελέσει πολλά, υπάρχουν ακόμα περισσότερα που πρέπει να γίνουν στον τομέα της υγείας.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου υπογράμμισε την ανάγκη για προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στην επαρχία και στα νησιά, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των περιοχών.

Το πλαίσιο των δηλώσεων

Οι δηλώσεις της Ματίνας Παγώνη έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η στελέχωση και η εν γένει λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αποτελούν βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το θέμα της επάρκειας προσωπικού και υποδομών στον τομέα της υγείας απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη και τους αρμόδιους φορείς.

Η ίδια η κυρία Παγώνη έχει διατηρήσει δημόσια επαφή και διάλογο με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, γεγονός που καθιστά τις τοποθετήσεις της μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου για την κατάσταση και τις προοπτικές του συστήματος υγείας στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta