Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί σε δύσκολη θέση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Οι δημοσκοπήσεις που αφορούν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα παρουσιάζουν αυξητικά χαμηλά ποσοστά, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εκλογές αυτές, που έχουν προγραμματιστεί για την 3η Νοεμβρίου, ενδέχεται να κοστίσουν στο προεδρικό κόμμα την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη στην Ουάσινγκτον για τα επόμενα δύο χρόνια, επηρεάζοντας την πορεία της διακυβέρνησης.

Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου

Στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν μεθοδικά να αναλάβουν τον έλεγχο είτε της Βουλής των Αντιπροσώπων είτε της Γερουσίας, ή ακόμα και των δύο νομοθετικών σωμάτων. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα τους προσέδιδε σημαντική πολιτική δύναμη.

Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να αποκτήσουν την πλειοψηγία, θα είναι σε θέση να εμποδίσουν αποτελεσματικά τη νομοθετική ατζέντα που προωθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να δρομολογήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες σε βάρος του ίδιου του προέδρου, καθώς και σε βάρος συνεργατών του, τους οποίους κατηγορούν για διαφθορά.

Οι προβλέψεις και οι δηλώσεις των Δημοκρατικών

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, προέβλεψε με βεβαιότητα ότι οι υποψήφιοι του κόμματός του «θα ανακτήσουν την πλειοψηγία» σε αυτό το σώμα του κοινοβουλίου. Η εκτίμηση του κ. Τζέφρις βασίζεται στην άποψη ότι «οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν αυτά που τους πουλάνε οι Ρεπουμπλικάνοι του κινήματος MAGA».

Μια ενδεχόμενη ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές θα καταφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στις φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας. Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό το σενάριο είναι πολύ πιθανό να συμβεί, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και οι τάσεις

Πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο Emerson καταγράφει ένα σημαντικό προβάδισμα 11 μονάδων για τους Δημοκρατικούς σε εθνικό επίπεδο. Ο Σπένσερ Κίμπαλ, εκτελεστικός διευθυντής του Emerson Polling, εξήγησε τη σημασία αυτού του ευρήματος. Ανέφερε ότι, παρόλο που μια γενική δημοσκόπηση αυτού του είδους «δεν αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες της κάθε εκλογικής αναμέτρησης», αποτελεί ωστόσο έναν «σημαντικό δείκτη για την εκτίμηση της έκτασης ενός ενδεχόμενου κύματος υπέρ των Δημοκρατικών».

Επιπλέον, ο κ. Κίμπαλ υπογράμμισε μια αξιοσημείωτη μετατόπιση στις προτιμήσεις των ισπανόφωνων ψηφοφόρων. Ενώ το 2024 είχαν στραφεί προς τον Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα η πλειοψηφία τους, σε ποσοστό 64%, προτιμά τους Δημοκρατικούς. Αντίθετα, μόλις το 31% των ισπανόφωνων ψηφοφόρων επιλέγει τους Ρεπουμπλικάνους. Αυτή η αλλαγή στις προτιμήσεις του συγκεκριμένου τμήματος του εκλογικού σώματος προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην ανάλυση των εκλογικών τάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ρεπουμπλικανοί.

Η πτώση της δημοτικότητας του προέδρου

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τη δημοτικότητά του να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα. Αυτή η πτώση συμπίπτει με μια παραδοσιακή τάση που παρατηρείται συχνά στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τζούλιαν Ζέλιζερ, καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο πανεπιστήμιο Πρίνστον, εξήγησε αυτή την τάση, δηλώνοντας ότι «παραδοσιακά το κόμμα της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε καλύτερη θέση» πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η παρούσα συγκυρία φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την ιστορική παρατήρηση, προσθέτοντας πίεση στο κυβερνών κόμμα λίγο πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki