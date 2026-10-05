Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τραγούδησε και χόρεψε στο «Φεστιβάλ Ελευθερίας» στο Χαλάνδρι

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέβηκε στη σκηνή του «Φεστιβάλ Ελευθερίας» που διοργανώθηκε στο Χαλάνδρι. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της, συμμετείχε ενεργά στο μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, τραγούδησε και χόρεψε μαζί με τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, προσφέροντας μια διαφορετική νότα στην εκδήλωση.

Η συμμετοχή στο μουσικό πρόγραμμα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε στη σκηνή του Θεάτρου Ρεματιάς, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Ελευθερίας». Εκεί, όχι μόνο απηύθυνε ομιλία, αλλά στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, τραγούδησε και χόρεψε μαζί με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Μεταξύ των τραγουδιών που ερμήνευσε ήταν και το «Η ζωή είναι ένα δώρο», ένα κομμάτι που, σύμφωνα με τις αναφορές, είχε γραφτεί και αφιερωθεί στην ίδια.

Το «Φεστιβάλ Ελευθερίας» και οι στόχοι του

Η εκδήλωση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «μια αξέχαστη βραδιά», πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Ρεματιάς, στην περιοχή του Χαλανδρίου. Η διοργάνωση φιλοξένησε συζητήσεις και τραγούδια, εστιάζοντας σε σημαντικά θέματα όπως το Νερό, την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και την Παλαιστίνη.

Από τη σκηνή του φεστιβάλ, δόθηκε μια σαφής υπόσχεση για τη συνέχιση των προσπαθειών και του αγώνα. Η υπόσχεση αυτή αφορούσε την Ελευθερία, τα Δικαιώματα και τη Ζωή, με στόχο να διατηρηθεί ζωντανό το πνεύμα της εκδήλωσης. Η ατμόσφαιρα της βραδιάς περιγράφηκε με λέξεις όπως «αγάπη πολλή, χαρά, δημιουργία», αναδεικνύοντας τον εορταστικό και ενωτικό χαρακτήρα της συνάντησης.

Οι καλλιτέχνες και οι μουσικές ερμηνείες

Στο μουσικό μέρος του φεστιβάλ συμμετείχαν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκφράστηκε προς την Τζώρτζια και τους Μπλε, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις, «τα έδωσαν όλα και μας απογείωσαν» με την παρουσία τους. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Jo Di, ο οποίος «μας δίνει δώρο τραγούδια για τη ζωή μας», καθώς και στην υπέροχη Χριστίνα Κουλάκου, η οποία ερμηνεύει αυτά τα τραγούδια «μοναδικά».

Τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς είχε ο μαέστρος Μάριος Καραμπότης, ο οποίος συνόδευσε τους «υπέροχους μουσικούς» που συμμετείχαν. Ο Νικόλας Αδέσποτος αναφέρθηκε επίσης για το «υπέροχο τραγούδι του «η ζωή είναι ένα δώρο»», το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, τραγούδησε και η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ομάδα οργάνωσης και οι συντελεστές

Για την επιτυχημένη διεξαγωγή του φεστιβάλ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε ένα ευρύ φάσμα συντελεστών. Ο Θάνος Αγγέλης και η Καλλιόπη Ευαγγελίδου αναφέρθηκαν ως βασικοί παράγοντες, καθώς χωρίς αυτούς το φεστιβάλ «δεν θα μπορούσε να πάρει αυτή τη μορφή κι αυτήν την πνοή».

Η ομάδα που ανέλαβε την οργάνωση αυτού του «καταπληκτικού γεγονότος» κατάφερε να το υλοποιήσει μέσα σε μόλις έξι ημέρες, επιδεικνύοντας ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η ομάδα Hands-Up διερμήνευσε τα λόγια και τα τραγούδια στη νοηματική, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα της εκδήλωσης. Η ομάδα yupi-yaya «έδωσε χρώμα στα πρόσωπα κι αέρα στα πανιά μας», προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στη γιορτή.

Τέλος, ευχαριστίες απευθύνθηκαν σε όλους όσους εργάστηκαν στη φωτογραφία, τα βίντεο, τα stands, καθώς και στους «πολύ σημαντικούς ανθρώπους που μας τίμησαν με την παρουσία τους». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε όλους τους «υπέροχους ανθρώπους που ήσασταν μαζί μας εκεί, σε αυτήν την ξεχωριστή γιορτή, που ήρθε για να μείνει!».

Με πληροφορίες από: Reader