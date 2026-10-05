Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής και ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη. Η επίσημη ανακοίνωση της ένταξης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, σηματοδοτώντας μια νέα κοινοβουλευτική συνεργασία. Ο κ. Αποστολάκης δήλωσε ότι η απόφασή του δεν ήταν εύκολη, αλλά επιλέγει να πάει «κόντρα στο κύμα» για το καλό της χώρας.

Η επίσημη ανακοίνωση και το καλωσόρισμα

Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Η συνάντηση των δύο πολιτικών προσώπων έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η συστράτευση του ναυάρχου ε.α. με το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον κ. Αποστολάκη, τονίζοντας τη μεγάλη και διακεκριμένη πορεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την κοινοβουλευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ με ένα πρόσωπο που διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση σε θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας.

Οι δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Στην επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις προσωπικές αρετές του ναυάρχου ε.α., επισημαίνοντας το ήθος, τη νηφαλιότητα και την αποφασιστικότητα που τον χαρακτήρισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στις Ένοπλες Δυνάμες.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε επίσης την προηγούμενη θητεία του κ. Αποστολάκη σε κομβικές θέσεις, όπως αυτή του αρχηγού ΓΕΝ, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι από αυτές τις θέσεις, ο κ. Αποστολάκης χαίρει διακομματικού σεβασμού. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο ναύαρχος, με τις εκτεταμένες γνώσεις και την εμπειρία του, θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του προγράμματος του κόμματος για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης προσέθεσε ότι η συμβολή του θα είναι σημαντική στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η απάντηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην πρόσκληση

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Αποστολάκης ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. Δήλωσε την πρόθεσή του για συνεργασία και συστράτευση, με απώτερο σκοπό το καλό της χώρας και την απόκτηση προοπτικής για αυτήν.

Ο βουλευτής περιέγραψε την απόφασή του να ενταχθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ως μια μη εύκολη επιλογή, υπογραμμίζοντας το βάρος της. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι είναι πλήρως έτοιμος να προσφέρει όλες του τις δυνάμεις. Η πρόσκληση του κ. Ανδρουλάκη χαρακτηρίστηκε από τον κ. Αποστολάκη ως «πρόκληση για συνεργασία και αγώνα», δηλώνοντας έτσι την πλήρη δέσμευσή του στον κοινό στόχο.

«Πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι»

Σε μια δήλωση που ξεχώρισε, ο Ευάγγελος Αποστολάκης τόνισε: «Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως, πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα». Με αυτή τη φράση, ο βουλευτής θέλησε να υπογραμμίσει την προσωπική του στάση απέναντι στις προκλήσεις και την ανεξάρτητη σκέψη του, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που μπορεί να μην είναι συμβατικές ή αναμενόμενες.

Ο κ. Αποστολάκης εξήγησε περαιτέρω τους λόγους της απόφασής του, δηλώνοντας ρητά ότι αρνείται τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχεται. Δεσμεύτηκε να προσφέρει το σύνολο των δυνάμεών του, ώστε όλοι μαζί να εργαστούν συλλογικά για τη δημιουργία μιας Ελλάδας σύγχρονης, ισχυρής και περήφανης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Με πληροφορίες από: Reader