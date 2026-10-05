«Πατριωτική πολιτική είναι να ασκεί η κυβέρνηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τόνισε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ότι «πατριωτική θέση είναι να έχεις κυβέρνηση ως χώρα που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα». Παράλληλα, άσκησε κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς όσον αφορά στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά και ενέργειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο αποφασιστική στάση.

Κριτική για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η κυβέρνηση, όπως ομολόγησε ο κ. Συρίγος, υποχώρησε δύο φορές σε εθνικά θέματα. Οι υποχωρήσεις αυτές φέρεται να έλαβαν χώρα τον Νοέμβριο και τον Ιούλιο του 2024. Ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων συμφωνεί με αυτήν τη θέση και δεν αποδίδει ευθύνες στην Κύπρο, όπως, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστήριζε η κυβέρνηση.

Επανέλαβε ότι «πατριωτική θέση είναι να έχεις κυβέρνηση ως χώρα που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα». Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να δώσει απαντήσεις για τους λόγους που επί δύο χρόνια δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο.

Το ζήτημα της Κάσου και οι τουρκικοί χάρτες

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι η υποχώρηση της κυβέρνησης εντοπίζεται στην Κάσο. Επίσης, αναφέρθηκε στους χάρτες που εκδίδει η Τουρκία, για τους οποίους, όπως είπε, δεν υπάρχει αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Αυτά τα σημεία, κατά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αποτελούν ενδείξεις μιας πολιτικής που δεν ασκεί με τον δέοντα τρόπο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Η απουσία χρονοδιαγράμματος για την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για δύο ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, είναι ένα σοβαρό θέμα που χρήζει απάντησης από την κυβέρνηση. Αυτή η καθυστέρηση, όπως τόνισε, συνδέεται με την ευρύτερη στάση της χώρας έναντι των τουρκικών προκλήσεων.

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και η στάση του πρωθυπουργού

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε ένα ψήφισμα που υπήρξε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ψήφισμα αυτό, το οποίο προτάθηκε από τους Σοσιαλιστές και στηρίχθηκε και από το Λαϊκό Κόμμα, στρεφόταν κατά της προκλητικότητας της Τουρκίας. Δύο μέρες μετά την ψήφισή του, πραγματοποιήθηκε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι προτάθηκε στον πρωθυπουργό να αξιοποιήσει τη δύναμη του ψηφίσματος –μια πρόταση που έγινε, όπως είπε, «με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος»– και να θέσει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, ώστε να υπάρξει αντίστοιχη καταδίκη και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός δεν το έπραξε. Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι βλέπουν ότι η Ελλάδα δεν είναι κατηγορηματική σε αυτά τα ζητήματα, τότε και εκείνοι υποτιμούν τη σημασία των κόκκινων γραμμών για τη χώρα μας.

Οι επιστολές του πρωθυπουργού και η δήλωση φον ντερ Λάιεν

Σχετικά με τις ενέργειες του πρωθυπουργού, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «μέχρι τώρα ο πρωθυπουργός στέλνει επιστολές αλλά δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα». Αντίθετα, όπως σημείωσε, ακούστηκε η κ. φον ντερ Λάιεν να κάνει δήλωση για τα Σκόπια. Με ειρωνικό τόνο, πρόσθεσε ότι οι επιστολές του πρωθυπουργού έως τώρα «μένουν στο "διαβάστηκε"», υπονοώντας την έλλειψη πρακτικού αντίκτυπου.

Αυτή η παρατήρηση ενισχύει την κριτική του ΠΑΣΟΚ για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής και των διπλωματικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, ειδικά σε θέματα που αφορούν τα εθνικά συμφέροντα και τις σχέσεις με γειτονικές χώρες.

Εσωτερικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και το κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ

Με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος ως εσωτερική υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια ιστορική παράταξη, η οποία πράγματι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, με αρνητικά και θετικά σημεία, όπως όλες οι παρατάξεις.

Για το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τον πολιτικό αντίπαλο. Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι το αν ο κ. Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα ή όχι, αφορά τη «δεξιά πολυκατοικία». Τόνισε, ωστόσο, ότι όποιος επιθυμεί κυβερνητική πολιτική αλλαγή, δεν αρκεί να εστιάσει σε επιλογές που θέτουν το θέμα του προσώπου του πρωθυπουργού. Αντίθετα, για να αλλάξει η κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσει ένα κόμμα που μπορεί να αλλάξει πολιτική. Σημείωσε ότι για όποιον θέλει αλλαγή, η επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ, «που απευθύνεται και στον κόσμο του Κέ».

Με πληροφορίες από: News.gr