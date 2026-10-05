Ο Αλέξης Τσίπρας για το κόστος ενέργειας και τα «φιλοδωρήματα» της κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, όπου συζήτησε εκτενώς το ζήτημα του κόστους ενέργειας και τις επιπτώσεις του στην οικονομία και τα νοικοκυριά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναφέρθηκε επίσης στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, εκφράζοντας την άποψη ότι η κυβέρνηση προχωρά σε «εσκεμμένη κακή εκτέλεση» για τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων. Αυτά τα πλεονάσματα, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούνται ως «φιλοδωρήματα» εν όψει εκλογών.

Η επίσκεψη στις μεταφορικές εταιρίες

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Εκεί, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους του κλάδου, εστιάζοντας στο αυξημένο κόστος ενέργειας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, το κόστος αυτό «μετακυλίεται στον πολίτη, στον καταναλωτή, το νοικοκυριό».

Ο κ. Τσίπρας προέβλεψε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος όσον αφορά το κόστος ζωής και τις τιμές της ενέργειας. «Αυτό που θα ζήσουμε αυτόν τον χειμώνα σε σχέση με το κόστος ζωής και τις τιμές της ενέργειας θα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το «αβάσταχτο» κόστος ενέργειας και οι διεκδικήσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι το κόστος ενέργειας είναι πλέον τόσο υψηλό που καθιστά δύσκολη τη λειτουργία βασικών επαγγελματικών κλάδων που στηρίζουν την οικονομία. «Προχθές ήταν οι αγρότες, χθες ήταν οι αλιείς, σήμερα είναι οι μεταφορείς. Το βασικό που βγαίνει από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις διεκδικήσεις είναι ότι δεν βγαίνει το κόστος ενέργειας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, το υπερβολικό κόστος ενέργειας μετακυλίεται αναπόφευκτα στους πολίτες, τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κριτική για το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο, όπως είπε, προβλέπει υπερβολικά πλεονάσματα για το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι προβλέπεται για μία ακόμη φορά πλεόνασμα άνω του 4%.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστήριξε ότι η δημιουργία πλεονασμάτων άνω του στόχου, που ξεπερνούν τα 3-4 δισεκατομμύρια ευρώ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δεν είναι τυχαίο λάθος. Αντιθέτως, χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση ως «εσκεμμένη υποεκτίμηση».

«Εσκεμμένη κακή εκτέλεση» και «φιλοδωρήματα»

Σχετικά με τα υπερπλεονάσματα, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού». Ο σκοπός αυτής της πρακτικής, όπως δήλωσε, είναι να μπορεί η κυβέρνηση «αργότερα τον Απρίλιο» να διανέμει χρήματα, «εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδει φιλοδωρήματος».

Ιδιαίτερα φέτος, σε προεκλογικό χρόνο, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην «εξαγορά ψήφων λίγο πριν από τις εκλογές». Κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα αυτά τα χρήματα «στην αντλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία».

Η πηγή των χρημάτων και ο ΦΠΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει ήδη τα απαραίτητα χρήματα στα δημόσια ταμεία. «Μιλάμε για υπερπλεόνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα ας τελειώσει το αστείο. Πού θα βρει τα λεφτά; Ας τελειώσει αυτό το αστείο. Τα έχει βρει στα ταμεία τα δημόσια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, εξήγησε ότι αυτά τα χρήματα προέρχονται από τον ΦΠΑ, ο οποίος παραμένει υψηλός, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός «τρέχει με 3% και 4%». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι αυτή η κατάσταση συμβαίνει τα τέσσερα τελευταία [χρόνια].

Με πληροφορίες από: Reader