Δυσφορία στο Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη και Χαρδαλιά σε εκδήλωση της «Εστίας»

Πάγωσαν στο Μέγαρο Μαξίμου μόλις είδαν το φωτογραφικό υλικό από την φαντασμαγορική εκδήλωση για τα 150 της ιστορικής εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ». Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε έντονη δυσφορία από το βράδυ της εκδήλωσης, ειδικά για την παρουσία συγκεκριμένων γαλάζιων στελεχών. Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της δυσαρέσκειας.

Η εκδήλωση της «Εστίας» και η αντίδραση του Μαξίμου

Η φαντασμαγορική εκδήλωση για τον εορτασμό των 150 ετών της ιστορικής εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Μέγαρο Μαξίμου. Η παρουσία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο εν λόγω γεγονός αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού. Η δυσφορία αυτή εκδηλώθηκε αμέσως μετά την εμφάνιση του φωτογραφικού υλικού από την εκδήλωση.

Σε άλλες συνθήκες, η παρουσία πολιτικών προσώπων σε μια τέτοια εκδήλωση θα αντιμετωπιζόταν ως μια ήρεμη και ουδέτερη συζήτηση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίπτωση διαφοροποιήθηκε λόγω της σκληρής αντιπολιτευτικής γραμμής που ακολουθεί το εκδοτικό συγκρότημα της «ΕΣΤΙΑΣ» απέναντι στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η στάση του εκδοτικού συγκροτήματος Φιλιππάκη

Το συγκρότημα του δραστήριου εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη, το οποίο περιλαμβάνει την «ΕΣΤΙΑ» και την εφημερίδα «Δημοκρατία», βρίσκεται σε γραμμή σκληρής αντιπολίτευσης προς τον πρωθυπουργό. Αυτή η στάση καθιστά τα πράγματα πιο περίπλοκα για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Οι επιθέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι συχνές και ιδιαίτερα έντονες, ειδικά σε θέματα που αφορούν την εθνική πολιτική.

Η ένταση αυτή επιβεβαιώνεται από πρωτοσέλιδα όπως αυτό της «Δημοκρατίας», με κεντρικό τίτλο «Στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης». Τέτοιου είδους δημοσιεύματα υπογραμμίζουν το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα και προσωπικά στον πρωθυπουργό. Οι επιθέσεις αυτές θεωρείται ότι είναι τόσο σκληρές που δύσκολα μπορούν να τις συναγωνιστούν ακόμα και αντιπολιτευτικά μέσα της κεντροαριστεράς.

Η δυσφορία για Κεφαλογιάννη και Χαρδαλιά

Η έντονη δυσφορία του Μεγάρου Μαξίμου εστιάστηκε κυρίως στην παρουσία της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, και του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά. Για τα συγκεκριμένα στελέχη, κυβερνητικές πηγές έθεσαν θέμα πολιτικής ασυμβατότητας, ακόμα και αγνωμοσύνης, καθώς οφείλουν την πολιτική τους ανέλιξη και τους σημερινούς υψηλούς ρόλους που κατέχουν στο δημόσιο βίο κατά κύριο λόγο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν κάποιος επιλέγει να τιμήσει την εκδήλωση μιας εφημερίδας που επιτίθεται σκληρά στον πρωθυπουργό, την ώρα που απολαμβάνει αναγνώριση και αξιώματα χάρη στον κ. Μητσοτάκη, τότε κάτι δεν πάει καλά. Η στάση αυτή θεωρείται προβληματική ενόψει των συνεχών επιθέσεων της «ΕΣΤΙΑΣ» και της «Δημοκρατίας» κατά του πρωθυπουργού, ιδιαίτερα σε εθνικά θέματα.

Διαφορετική αντιμετώπιση για άλλα στελέχη

Αντιθέτως, συνεργάτες του πρωθυπουργού αναγνώριζαν σε άλλα στελέχη και παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας το δικαίωμα να παραβρεθούν στην εκδήλωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν μία διακριτή και πιο «αυτόνομη» πολιτική διαδρομή, διαθέτοντας ειδικό βάρος και εκτόπισμα. Για παράδειγμα, δεν τέθηκε θέμα για την παρουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Θεωρείται λογικό ο υπουργός Άμυνας να παραβρίσκεται σε μία τέτοια εκδήλωση, ανεξαρτήτως της άποψης του Μεγάρου Μαξίμου. Άλλωστε, τόσο η «ΕΣΤΙΑ», με συχνά άρθρα του μαχητικού διευθυντή της Μανώλη Κοττάκη, όσο και η «Δημοκρατία» επαινούν τον Νίκο Δένδια για την πολιτική του στάση, γεγονός που διαφοροποιεί τη θέση του σε σχέση με άλλα στελέχη.

Η φύση της δυσφορίας

Κυβερνητικές πηγές διευκρίνισαν ότι η δυσφορία που εκφράστηκε δεν αφορά θέμα ελέγχου ή εμπάργκο. Αντιθέτως, η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάγκη για στοιχειώδη τοποθέτηση και στάση που οφείλουν να έχουν κάποια στελέχη έναντι των προσώπων και των καταστάσεων. Η αναγνώριση της πολιτικής τους ανέλιξης από τον πρωθυπουργό έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή τους να τιμήσουν ένα εκδοτικό συγκρότημα που ασκεί τόσο σκληρή κριτική.

Η στάση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αφορά την πολιτική συμπεριφορά και την ευθυγράμμιση με τις αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και του πρωθυπουργού. Δεν πρόκειται για απαγόρευση, αλλά για μια επισήμανση σχετικά με τη συνέπεια των επιλογών σε ένα πλαίσιο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki