Οι Βόσνιοι ψηφίζουν για προεδρία και βουλευτές εν μέσω μεγάλου διχασμού

Εκλογές διεξάγονται σήμερα στη Βοσνία, με τους πολίτες να καλούνται να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους εν μέσω ενός κλίματος έντονου πολιτικού διχασμού και αναταραχών που έχουν χαρακτηρίσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Περίπου 3,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν την κεντρική τριμελή προεδρία, το εθνικό κοινοβούλιο, καθώς και τα νομοθετικά σώματα των δύο ομοσπονδιακών οντοτήτων της Βοσνίας. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για την πορεία της χώρας, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις.

Εκλογική διαδικασία και ομοσπονδιακή δομή

Οι κάλπες άνοιξαν στις 08:00 ώρα Ελλάδας και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00 ώρα Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν τα μέλη της κεντρικής τριμελούς προεδρίας, όπου κάθε μέλος εκπροσωπεί μία από τις τρεις μεγάλες εθνοτικές ομάδες της χώρας. Παράλληλα, θα αναδειχθούν τα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου, καθώς και τα νομοθετικά σώματα της Ομοσπονδίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας.

Η Βοσνία είναι χωρισμένη σε δύο αυτόνομες οντότητες, καθεμία με τη δική της κυβέρνηση: τη Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska – RS) και την Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Η Ομοσπονδία, επιπλέον, διαιρείται σε δέκα καντόνια, καθένα από τα οποία διαθέτει τη δική του κυβέρνηση. Τη συνολική εποπτεία του κράτους ασκούν η κεντρική κυβέρνηση και η τριμελής προεδρία, σε ένα πολύπλοκο πολιτικό σύστημα.

Διαφορετικά οράματα για το μέλλον της χώρας

Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα περιβάλλον όπου τα φαβορί των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων προτείνουν εντελώς διαφορετικά οράματα για το μέλλον της Βοσνίας. Οι Βόσνιοι τάσσονται υπέρ ενός ισχυρού κεντρικού κράτους, πιστεύοντας ότι αυτό θα ενισχύσει την ενότητα και τη σταθερότητα της χώρας. Αντίθετα, οι Σέρβοι επιμένουν στην αυτονομία τους, επιδιώκοντας τη διατήρηση και ενίσχυση των εξουσιών της Σερβικής Δημοκρατίας.

Οι Κροάτες, από την πλευρά τους, ζητούν μεγαλύτερη πολιτική εκπροσώπηση, θεωρώντας ότι οι τρέχουσες δομές δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς την παρουσία τους στο πολιτικό σκηνικό. Αυτές οι αποκλίνουσες απόψεις συμβάλλουν στον μεγάλο διχασμό που επικρατεί στη χώρα, η οποία συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Ευρώπης. Η διαρκής πολιτική κρίση και η έλλειψη μεταρρυθμίσεων έχουν οδηγήσει την πορεία προσέγγισης της Βοσνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέλμα.

Ο ρόλος του Μίλοραντ Ντόντικ και η αυτονομιστική πολιτική

Οι σημερινές εκλογές αποτελούν ένα σημαντικό τεστ για τον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Μίλοραντ Ντόντικ. Ο Ντόντικ, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από το 2006, απομακρύνθηκε το 2025 από το αξίωμα του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας. Η απομάκρυνσή του οφείλεται στο γεγονός ότι δεν σεβάστηκε την εξουσία του διεθνούς Ύπατου Εκπροσώπου, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον.

Παρά το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του απαγορεύει να ασκήσει καθήκοντα προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας για έξι χρόνια, ο 67χρονος Ντόντικ συνεχίζει να έχει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις της οντότητας. Ο στενός του κύκλος εξακολουθεί να τον αποκαλεί «πρόεδρο», ενώ η ισχύς του κόμματός του, της Συμμαχίας Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών (SNSD), παραμένει μεγάλη. Ο ίδιος ηγήθηκε της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματός του, αναδεικνύοντας την επιρροή του.

Ο Ντόντικ είναι γνωστός για την αυτονομιστική του πολιτική και δεν παρέκκλινε από τη συνήθη ρητορική του κατά την προεκλογική περίοδο. Το βράδυ της Παρασκευής, στην τελική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός του, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι νεκρή· είναι μια χώρα ανέφικτη — δεν βγάζει κανένα νόημα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σταθερή του θέση υπέρ της αυτονομίας και την αμφισβήτησή του προς την ενιαία κρατική οντότητα.

Οι υποψήφιοι και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις

Στο πλαίσιο των εκλογών για την προεδρία της Σερβικής Δημοκρατίας, ο υποψήφιος του κόμματος του Μίλοραντ Ντόντικ, Σάβο Μίνιτς, αντιμετωπίζει τον Μπράνκο Μλανούσα. Ο Μλανούσα είναι υποψήφιος από το Σερβικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS), ένα κόμμα που επίσης χαρακτηρίζεται ως εθνικιστικό. Ωστόσο, το SDS φαίνεται να επιδιώκει την αποκλιμάκωση των εντάσεων, σε αντίθεση με την πιο σκληρή γραμμή του SNSD.

Η αντιπαράθεση μεταξύ αυτών των κομμάτων αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην πολιτική της Σερβικής Δημοκρατίας. Η γενικότερη πολιτική κρίση και η έλλειψη μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχουν οδηγήσει σε τέλμα την πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας τις σημερινές εκλογές κρίσιμες για την προσπάθεια υπέρβασης των υφιστάμενων αδιεξόδων και την αναζήτηση μιας σταθερότερης πορείας.

Με πληροφορίες από: News.gr