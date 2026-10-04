«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προχώρησε σε νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά μέσω βίντεο, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση. Η νέα του τοποθέτηση έρχεται μετά τη διπλή παρέμβαση του Σαββάτου, η οποία αφορούσε τα ζητήματα των Σκοπίων και της Βουλγαρίας. Στο βίντεο, ο κ. Σαμαράς συζητά με τον συνεργάτη του, Νίκο Τσούτσια, και κάνει λόγο για «καρέκλες», «κακομοίρηδες» και «μπάζωμα», με τις δηλώσεις του να χαρακτηρίζονται ως «φαρμάκι».

Η νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού

Ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να επανέλθει στο προσκήνιο με ένα νέο «χτύπημα», όπως περιγράφεται, το οποίο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεών του. Η κίνησή του αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι δημόσιες τοποθετήσεις του παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συζήτηση με τον στενό του συνεργάτη, Νίκο Τσούτσια, αποτέλεσε το πλαίσιο για να εκφράσει τις απόψεις του για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα.

Το περιεχόμενο του βίντεο εστιάζει σε θέματα που αφορούν την κυβερνητική πολιτική και τη στάση συγκεκριμένων στελεχών. Ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε εκφράσεις που υποδηλώνουν έντονη δυσαρέσκεια, κάνοντας λόγο για «καρέκλες» και «αλαζόνες υπουργούς», ενώ αναφέρθηκε και σε ένα «μπάζωμα», υπαινισσόμενος πιθανώς προσπάθειες συγκάλυψης ή αποσιώπησης καταστάσεων.

Οι αιχμές για τις «καρέκλες» και τα δημοσιεύματα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Νίκος Τσούτσιας έθεσε στον Αντώνη Σαμαρά το ζήτημα δημοσιευμάτων που κυκλοφορούν σε «Μητσοτακικές εφημερίδες». Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να σχεδιάζει τη δημιουργία ενός κόμματος, το οποίο στη συνέχεια θα έκλεινε, με μοναδικό σκοπό να προκαλέσει την απώλεια της «καρέκλας» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των «αλαζόνων υπουργών» του.

Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε άμεσα και κατηγορηματικά σε αυτά τα σενάρια. «Αυτά γράφουνε; Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του», δήλωσε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις εικασίες περί προσωπικών φιλοδοξιών ή επιδιώξεων που σχετίζονται με την απώλεια θέσεων εξουσίας. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει την πρόθεσή του να αποστασιοποιηθεί από τέτοιου είδους συζητήσεις.

Η προτεραιότητα για την Ελλάδα

Στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ποια είναι η πραγματική του προτεραιότητα και το κίνητρο πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις του. «Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα», τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Με αυτή τη φράση, θέλησε να δώσει έμφαση στην εθνική διάσταση των παρεμβάσεών του, υποδηλώνοντας ότι οι κινήσεις του καθοδηγούνται από την αγωνία για το μέλλον της χώρας και όχι από μικροπολιτικά συμφέροντα ή προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Η δήλωση αυτή έρχεται να ενισχύσει την εικόνα που ο ίδιος επιδιώκει να προβάλει, αυτή ενός πολιτικού που τοποθετεί το εθνικό συμφέρον πάνω από οποιαδήποτε άλλη επιδίωξη. Η αναφορά του στην «απώλεια της Ελλάδας» αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση και ταυτόχρονα μια έκκληση για προσοχή στα ζητήματα που, κατά την άποψή του, απειλούν τη χώρα.

Σχόλια για την ακρίβεια και τους «κακομοίρηδες»

Η συζήτηση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Νίκου Τσούτσια επεκτάθηκε και σε θέματα καθημερινότητας και οικονομίας. Ο Νίκος Τσούτσιας αναφέρθηκε με ειρωνικό τρόπο σε κυβερνητικές δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια. Συγκεκριμένα, σχολίασε την κυβερνητική θέση ότι «αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά».

Επίσης, ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε στην ανάγκη «να μη μας λένε και τίποτα κακομοίρηδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πολίτες και τα προβλήματά τους από συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη. Η αναφορά αυτή υποδηλώνει μια αίσθηση περιφρόνησης ή υποτίμησης προς όσους πλήττονται από την οικονομική κατάσταση.

Το «ποτάμι» και το «μπάζωμα»

Ο Αντώνης Σαμαράς αντέδρασε στις παρατηρήσεις του Νίκου Τσούτσια με έντονο ύφος, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την προκλητικότητα που αποδίδει σε κυβερνητικά στελέχη. «Τόσο προκλητικοί είναι ε;» ρώτησε ο πρώην πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι υπάρχει μια αλαζονική στάση.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή και συμβολική δήλωση: «Ξέρεις κάτι αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δε θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν». Η φράση αυτή, με τον ισχυρό συμβολισμό της, υποδηλώνει ότι οι εξελίξεις είναι πλέον μη αναστρέψιμες για όσους επικρίνει, και ότι δεν θα μπορέσουν να συγκαλύψουν ή να αντιστρέψουν την κατάσταση, όπως ίσως πιστεύουν ότι έκαναν στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Topontiki