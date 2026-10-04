«Η σκέψη μου στην Κρήτη που δοκιμάστηκε από τη θεομηνία» δήλωσε ο πρωθυπουργός – Μέτρα στήριξης για την ενέργεια

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της κυριακάτικης ανασκόπησης του, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους κατοίκους της Κρήτης, η οποία δοκιμάστηκε από τη θεομηνία. Τόνισε ότι η σκέψη του βρίσκεται στους συμπολίτες που είδαν τις περιουσίες τους να πλημμυρίζουν και την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, παρουσιάζοντας τα μέτρα στήριξης που δρομολογεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πιέσεων που προκαλεί η παγκόσμια κρίση.

Η δοκιμασία της Κρήτης από την κακοκαιρία

Ο Οκτώβριος έκανε αισθητή την παρουσία του, δυστυχώς με ιδιαίτερη ένταση στην Κρήτη, όπως επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σκέψη του πρωθυπουργού είναι στους συμπολίτες που δοκιμάστηκαν από τη θεομηνία, καθώς είδαν περιουσίες να πλημμυρίζουν και την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται. Οι σφοδρές βροχές προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στο νησί.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κινητοποίησε προληπτικά τον μηχανισμό του, θέτοντας την Κρήτη σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ υπήρξε συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και μέτρα προστασίας

Στο πλαίσιο των προληπτικών ενεργειών, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Παράλληλα, περιορίστηκαν οι μετακινήσεις σε επικίνδυνες περιοχές, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μετά τις σφοδρές βροχές, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο προχώρησαν σε απεγκλωβισμούς ατόμων και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της θεομηνίας.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους επιχειρούν στο πεδίο, υπογραμμίζοντας ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Αμέσως μετά, όπως ανέφερε, ακολουθεί η στήριξη όσων επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι του νησιού εργάζονται εντατικά για να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές και να επανέλθει η ομαλότητα.

Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη για την αποκατάσταση

Για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί τη Δευτέρα. Η παρουσία του κλιμακίου στοχεύει στην άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών της θεομηνίας, καθώς και στην παροχή στήριξης στους πληγέντες συμπολίτες.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει μια πραγματική ανάσα στους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται. Οι διαδικασίες αποκατάστασης θα ξεκινήσουν άμεσα, με την καταγραφή των ζημιών να αποτελεί το πρώτο βήμα για την παροχή βοήθειας.

Ενεργειακές πιέσεις και μέτρα στήριξης

Πέρα από την κατάσταση στην Κρήτη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σημαντικές εξελίξεις της εβδομάδας όσον αφορά στην ενέργεια. Όπως επεσήμανε, «βρισκόμαστε σε μία δύσκολη συγκυρία», καθώς η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις στις τιμές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να μην αφήσει μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα δεν λύνεται «ως δια μαγείας», η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει μια πραγματική ανάσα στους πολίτες μέσω στοχευμένων μέτρων.

Συγκεκριμένα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση

Στο πλαίσιο αυτό, για τις επόμενες 15 ημέρες, η επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Η εν λόγω επιδότηση, σε συνδυασμό με την έκπτωση που παρέχουν τα διυλιστήρια, θα φτάσει τελικά τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην άμεση ελάφρυνση του κόστους μετακίνησης για τους καταναλωτές.

Επιπλέον, λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο ξεκάθαρος στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διατηρηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, όπως είχε ήδη αναφέρει. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά δεκαπενθήμερο, κινούμενη στα όρια των δυνατοτήτων της για να στηρίξει την κοινωνία απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis