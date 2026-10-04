Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, εν αναμονή ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών

Εν μέσω ρευστής κατάστασης στις αγορές ενέργειας και με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε ανακοινώσεις μέτρων στήριξης των πολιτών. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται την ώρα που ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, Νταν Γιόργκενσεν, απηύθυνε γραπτή σύσταση προς τις 27 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.

Η στάση των Βρυξελλών και οι συστάσεις

Η γραπτή σύσταση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Νταν Γιόργκενσεν προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιβεβαιώνει εμμέσως την αίσθηση ότι οι Βρυξέλλες δεν πρόκειται, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα διαφυγής. Η ρήτρα αυτή θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις να προβούν σε πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης, κάτι που ζητά η Ελλάδα και όχι μόνο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει προς το παρόν διάθεση να αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στις αγορές ενέργειας παραμένει ρευστή και οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών των καυσίμων αλλάζουν με ταχύτητα, συνήθως προς το χειρότερο.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε και επισήμως τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών. Οι εξαγγελίες αυτές έρχονται ως απάντηση στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από τις αυξημένες τιμές ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα των παρεμβάσεων, οι οποίες θα επανεξετάζονται στη βάση 15ημέρου, τονίζοντας την ανάγκη για ευελιξία δεδομένης της μεταβλητότητας των τιμών στις αγορές.

Επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ κίνησης

Ένας από τους βασικούς πυλώνες των μέτρων αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ, τιμή στην οποία είχε κλείσει το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι συνδυαστική, προερχόμενη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια.

Οι τελικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου, καθώς το ακριβές ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τις τιμές που μεταβάλλονται καθημερινά. Παράλληλα, για το ντίζελ κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται για τις επόμενες 15 ημέρες από τα 10 στα 15 λεπτά. Με την προσφορά των διυλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.

Ρυθμίσεις για παλαιά χρέη και αυστηροί όροι στους servicers

Στο πλαίσιο των μέτρων, ανακοινώθηκε επίσης αύξηση του αριθμού των δόσεων για την αποπληρωμή παλαιών χρεών. Συγκεκριμένα, οι δόσεις αυξάνονται από 72 στις 120, με το ελάχιστο ποσό δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην ελάφρυνση των οικονομικών βαρών για τους πολίτες που έχουν συσσωρευμένα χρέη.

Επιπλέον, θεσπίζονται αυστηρότεροι όροι για τους servicers. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι εάν ένας servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, ο πολίτης θα πιστώνεται αυτόματα με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας, ενισχύοντας την προστασία των δανειοληπτών.

Η προτεραιότητα της δημοσιονομικής σταθερότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας». Τόνισε ότι το τελευταίο που θα χρειαζόταν η χώρα είναι μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση.

Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση δεν θα ρισκάρει «σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια». Ουσιαστικά, η δημοσιονομική σταθερότητα θα διέπει κάθε μέτρο που θα λαμβάνεται, διασφαλίζοντας ότι οι παρεμβάσεις θα είναι βιώσιμες και δεν θα υπονομεύουν την οικονομική πορεία της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki