Η Ελλάδα υιοθετεί νέο δόγμα αποτροπής, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στην Τουρκία

Η Ελλάδα υιοθετεί ένα νέο δόγμα αποτροπής, το οποίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα προληπτικών στρατηγικών πληγμάτων σε μεγάλο βάθος. Αυτή η αλλαγή έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Άγκυρα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Το νέο δόγμα βασίζεται σε δημόσιες επισημάνσεις της στρατιωτικής ηγεσίας και ενισχύεται από νέες στρατιωτικές δυνατότητες.

Η στροφή στο ελληνικό δόγμα αποτροπής

Η ριζική αλλαγή του ελληνικού δόγματος αποτροπής, που πλέον βασίζεται στις δημόσιες επισημάνσεις της στρατιωτικής ηγεσίας, φέρνει την Ελλάδα ικανή να εξαπολύσει προληπτικά στρατηγικά πλήγματα σε μεγάλο βάθος. Αυτή η νέα προσέγγιση έχει ως στόχο την ανατροπή των τουρκικών σχεδίων προβολής ισχύος και την ενίσχυση της ελληνικής άμυνας.

Η στρατιωτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο δεν κρίνεται πλέον μόνο από την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών ή τη διατήρηση μιας κλασικής γραμμής αναχαίτισης. Η Ελλάδα δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του παθητικού δέκτη μιας ενδεχόμενης επίθεσης, αλλά εξελίσσει τα εργαλεία που της εξασφαλίζουν το στρατηγικό πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας, όταν και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Η αντίδραση των τουρκικών μέσων ενημέρωσης

Αυτή ακριβώς η αλλαγή παραδείγματος έχει επιφέρει εκνευρισμό στους Τούρκους επιτελείς και τα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης στη γειτονική χώρα. Τα δημοσιεύματα στην Άγκυρα πολλαπλασιάζονται καθημερινά, αποκαλύπτοντας τον φόβο τους για έναν αντίπαλο που διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να διαταράξει τα σχέδια προετοιμασίας του αντιπάλου πριν καν αυτά εκδηλωθούν.

Ο σάλος και ο έντονος εκνευρισμός στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προκαλούνται από τα νέα εξειδικευμένα σενάρια στρατιωτικής ανάλυσης που παρουσιάζουν την Ελλάδα ικανή για προληπτικά στρατηγικά πλήγματα σε μεγάλο βάθος. Η Άγκυρα παρακολουθεί στενά αυτή τη ριζική αλλαγή στο ελληνικό δόγμα αποτροπής.

Τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων

Η σύγχρονη πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα οδυνηρά διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, επιβάλλει μια ολική στροφή στη φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτά τα διδάγματα οδήγησαν στην ανάγκη για μια πιο δυναμική και προληπτική στρατηγική.

Το δόγμα της καθαρής άμυνας δίνει τη θέση του σε μια πολυδιάστατη στρατηγική ισχύος. Αυτή η νέα στρατηγική βασίζεται στην ακρίβεια, στην ταχύτητα αντίδρασης και στην απόλυτη κυριαρχία στον κρίσιμο τομέα των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας ένα στρατηγικό πλεονέκτημα.

Οι δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Καταλυτικός σταθμός σε αυτή την επικοινωνιακή και ουσιαστική αναταραχή υπήρξαν οι σαφείς και κατηγορηματικές τοποθετήσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Ο Στρατηγός Χούπης, τον Δεκέμβριο του 2025, τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να διαθέτει δυνατότητα «προληπτικών στρατηγικών πληγμάτων σε μεγάλο βάθος».

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αναλύοντας τα νέα δεδομένα του σύγχρονου πεδίου της μάχης, υπογράμμισε με έμφαση την απόλυτη ανάγκη η χώρα να διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Κατέστησε σαφές ότι η μία και μοναδική στιγμή που ενδεχομένως να απαιτηθεί να δοθεί η κρίσιμη μάχη, «το αποτέλεσμα προκειμένου να διασφαλιστεί το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί παρά να είναι απολύτως νικηφόρο».

Με πληροφορίες από: Enikos