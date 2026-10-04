Το κόμμα του πρωθυπουργού Κούλμπεργκς κέρδισε τις εκλογές στη Λετονία

Το κεντρώο κόμμα «Ενωμένη Λίστα», με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Άντρις Κούλμπεργκς, εξασφάλισε τη νίκη στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές της Λετονίας. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 86% των ψήφων, δείχνουν μια σαφή επικράτηση, η οποία αναμένεται να διατηρήσει την παγιωμένη φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική στάση της χώρας της Βαλτικής.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις των exit polls, καθώς η παράταξη του Κούλμπεργκς αναδεικνύεται πρώτη δύναμη. Η Λετονία, μέσω αυτού του εκλογικού αποτελέσματος, σηματοδοτεί τη συνέχεια στην εξωτερική της πολιτική, διατηρώντας την προσήλωσή της στις ευρωπαϊκές αρχές και την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Τα αποτελέσματα των εκλογών και η νέα σύνθεση της Βουλής

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την καταμέτρηση του 86% των ψήφων, η «Ενωμένη Λίστα» του πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό 35,5%. Αυτή η επίδοση της δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα έναντι των άλλων πολιτικών δυνάμεων που διεκδίκησαν την είσοδο στη Βουλή.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το λαϊκιστικό κόμμα «Πρώτα η Λετονία», συγκεντρώνοντας το 13,3% των ψήφων. Ακολούθησε το φιλορωσικό κόμμα «Κυρίαρχη Δύναμη» στην τρίτη θέση, με ποσοστό 11,6%. Η «Εθνική Συμμαχία», η οποία έχει ταχθεί υπέρ μιας σκληρής γραμμής απέναντι στο Κρεμλίνο, εξασφάλισε το 9,1% των ψήφων.

Την είσοδό τους στο κοινοβούλιο εξασφάλισαν επίσης οι «Προοδευτικοί» με ποσοστό 6,9%, καθώς και η «Νέα Ενότητα» με 6,1%. Αυτή η κατανομή των εδρών διαμορφώνει το νέο πολιτικό τοπίο στη Λετονία, με αρκετά κόμματα να εκπροσωπούνται στη Βουλή.

Η φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική κατεύθυνση της χώρας

Η εκλογική επικράτηση του κόμματος του Άντρις Κούλμπεργκς υπογραμμίζει τη σταθερή προσήλωση της Λετονίας στην ευρωπαϊκή της πορεία και την αταλάντευτη υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Η χώρα της Βαλτικής δεν αναμένεται να αλλάξει την εξωτερική της πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές δομές και την αλληλεγγύη προς το Κίεβο.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Άντρις Κούλμπεργκς, έχει εκφράσει ξεκάθαρα αυτή τη θέση. Σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι «πρέπει να προσφέρουμε στην Ουκρανία ό,τι είναι απαραίτητο τώρα ώστε να έχουν το πάνω χέρι και να νικήσουν». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει τη γενικότερη κατεύθυνση της κυβέρνησής του.

Στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Κούλμπεργκς υποσχέθηκε επίσης την ενίσχυση των ικανοτήτων της Λετονίας στην αντιμετώπιση drones. Επιπλέον, δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, αναδεικνύοντας την έμφαση στην εθνική ασφάλεια.

Το προφίλ του πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς

Ο Άντρις Κούλμπεργκς, ο οποίος ηγείται της «Ενωμένης Λίστας» και παραμένει πρωθυπουργός της Λετονίας, είναι ένας 47χρονος επιχειρηματίας. Εκτός από την πολιτική του δράση, είναι γνωστός και για το πάθος του ως ερασιτέχνης οδηγός ράλι, ένα στοιχείο που προσδίδει ένα ιδιαίτερο προφίλ στην προσωπικότητά του.

Ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο, σε μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων για τη Λετονία. Η άνοδός του στην πρωθυπουργία ήρθε μετά την κατάρρευση του προηγούμενου κυβερνητικού συνασπισμού. Η κατάρρευση αυτή οφειλόταν στον τρόπο με τον οποίο η τότε κυβέρνηση χειρίστηκε περιστατικά εισόδου αδέσποτων drones στον εναέριο χώρο της Λετονίας, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί έγκαιρα.

Το ζήτημα των drones και οι σχέσεις με τη Ρωσία

Το θέμα των drones αποτέλεσε ένα κεντρικό σημείο στην πολιτική ατζέντα της Λετονίας, οδηγώντας στην πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης. Τα αδέσποτα drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, παρόλο που ήταν ουκρανικά, προκάλεσαν ανησυχία και πολιτικές αναταράξεις.

Αξιωματούχοι της Λετονίας απέδωσαν την ευθύνη για αυτά τα περιστατικά στη Ρωσία. Υποστήριξαν ότι η Ρωσία προκάλεσε με παρεμβολές την απόκλιση των drones από την προγραμματισμένη πορεία πτήσης τους, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τις τεταμένες σχέσεις στην περιοχή και την ανάγκη για ενισχυμένη άμυνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δέσμευση του πρωθυπουργού Κούλμπεργκς κατά την προεκλογική του εκστρατεία για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Λετονίας στην αντιμετώπιση drones αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η διατήρηση των αμυντικών δαπανών σε υψηλά επίπεδα, στο 5% του ΑΕΠ, είναι επίσης μια σαφής ένδειξη της προτεραιότητας που δίνεται στην ασφάλεια της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos