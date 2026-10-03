Ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια των Σκουριών του «Ελληνικού Χρυσού»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί εκ νέου τη Βόρεια Ελλάδα την Πέμπτη, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγκαίνια του μεταλλευτικού έργου που υλοποιεί η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές. Η συγκεκριμένη επένδυση έχει αγγίξει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρώτη παραγωγή χαλκού αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η παρουσία του πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε ένα κλίμα όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις από σημαντικό μέρος της τοπικής κοινωνίας.

Οι διαδοχικές επισκέψεις του πρωθυπουργού στον Βορρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει μία ιδιαίτερη προτίμηση για τη Βόρεια Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες επισκέψεις στην περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι ότι, μετά την προχθεσινή του περιοδεία στην Πιερία, ακολούθησε χθες μία νέα επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη.

Η χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είχε ως κύριο αντικείμενο την επικύρωση της συμφωνίας ανταλλαγής πολιτιστικής κληρονομιάς με τη Βουλγαρία. Αυτές οι διαδοχικές επισκέψεις υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον του για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Το μεταλλευτικό έργο στις Σκουριές και η επένδυση

Το μεταλλευτικό έργο στις Σκουριές, το οποίο αναπτύσσεται από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα. Το συνολικό ύψος της επένδυσης έχει φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που καταδεικνύει το μέγεθος και τη σημασία του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η έναρξη της πρώτης παραγωγής χαλκού από το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να γίνει προς το τέλος του έτους. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση και λειτουργία της επένδυσης, η οποία έχει περάσει από διάφορα στάδια μέχρι να φτάσει στο σημείο αυτό.

Μία επένδυση με μακρά ιστορία δυσκολιών

Η επένδυση του «Ελληνικού Χρυσού» στις Σκουριές έχει διανύσει μία μακρά και δύσκολη πορεία μέχρι να ξεκινήσει την υλοποίησή της. Όπως αναφέρεται, το έργο έχει περάσει κυριολεκτικά από «χίλια κύματα», αντιμετωπίζοντας πλήθος εμποδίων και προκλήσεων καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Λόγω αυτής της πολύπλοκης ιστορίας και της σημασίας της έναρξης της λειτουργίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να παραστεί ο ίδιος στα εγκαίνια. Η προσωπική του παρουσία κρίνεται σημαντική, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπισε το έργο και της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την υλοποίησή του.

Αντιδράσεις και πολιτικές τοποθετήσεις

Παρά την επικείμενη έναρξη λειτουργίας και την παρουσία του πρωθυπουργού, το μεταλλευτικό έργο στις Σκουριές εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις σε ένα σημαντικό μέρος της τοπικής κοινωνίας. Οι αντιδράσεις αυτές διατηρούνται, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επένδυση.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, τα αριστερά κόμματα έχουν οργανώσει μία συναυλία την ημέρα των εγκαινίων, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στο έργο. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι η επένδυση θεωρείται πολύ σημαντική από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, στους οποίους και ποντάρει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis