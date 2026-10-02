Η Πλεύση Ελευθερίας γιορτάζει 10 χρόνια με ένα τραγούδι για την ακρίβεια και τη διαφθορά

Η Πλεύση Ελευθερίας γιορτάζει φέτος τη συμπλήρωση δέκα ετών από την έναρξη της πολιτικής της πορείας, επιλέγοντας να τιμήσει την επέτειο με την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού. Το τραγούδι, το οποίο συνοδεύεται από μουσικό βίντεο, περιλαμβάνει στίχους που αναφέρονται σε κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, όπως η ακρίβεια, η διαφθορά και η δημόσια περιουσία. Το βασικό σύνθημα που διατρέχει το κομμάτι είναι «Η Πλεύση είναι η λύση».

Δέκα χρόνια πολιτικής δράσης και το κεντρικό σύνθημα

Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να σηματοδοτήσει τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή του, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που συμπυκνώνει τις βασικές του πολιτικές θέσεις. Η φράση «Η Πλεύση είναι η λύση» αποτελεί το επίκεντρο του τραγουδιού, επαναλαμβανόμενη καθ' όλη τη διάρκειά του ως κεντρικό μήνυμα.

Αυτό το σύνθημα δεν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς είχε ήδη προβληθεί τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), υπογραμμίζοντας τη σταθερή επικοινωνιακή γραμμή του κόμματος.

Αναφορές στις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών

Οι στίχοι του νέου τραγουδιού ξεκινούν με έντονες αναφορές στις οικονομικές προκλήσεις που, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Το τραγούδι θίγει ζητήματα όπως οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, το αυξημένο κόστος ζωής και οι πιέσεις στον εργασιακό χώρο.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα των στίχων περιλαμβάνουν φράσεις όπως «Τη σύνταξη σου έκοψαν. Και τον μισθό μειώσαν», καθώς και «Την ψίχα αυτοί να μασουλάν. Και σου πετούν τις κόρες», αναδεικνύοντας την κριτική στάση του κόμματος απέναντι στην οικονομική κατάσταση.

Κριτική στη διαφθορά και την αναξιοκρατία

Πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες, το τραγούδι της Πλεύσης Ελευθερίας εστιάζει με ιδιαίτερο τόνο και σε ζητήματα διαφθοράς και αναξιοκρατίας. Στο ρεφρέν του τραγουδιού, το οποίο επαναλαμβάνει το σύνθημα «Η Πλεύση είναι η λύση», ακολουθούν άμεσες αναφορές σε αυτά τα φαινόμενα.

Λέξεις όπως «διαφθορά» και «ξεπούλημα» αποτελούν κεντρικό θέμα, πλαισιώνοντας την κριτική του κόμματος απέναντι στα καρτέλ και την αναξιοκρατία που, όπως υποστηρίζεται, επικρατούν. Η επιλογή αυτών των λέξεων αναδεικνύει την πρόθεση του κόμματος να θίξει καίρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Η δημόσια περιουσία και οι υποδομές στο επίκεντρο

Σε άλλο σημείο του τραγουδιού, οι στίχοι στρέφονται προς τη δημόσια περιουσία και τις υποδομές της χώρας, αναδεικνύοντας την ανησυχία για την κατάστασή τους. Γίνονται αναφορές σε σημαντικούς τομείς όπως τα δίκτυα μεταφορών, τα νοσοκομεία και τα σχολεία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προστασία και αναβάθμιση.

Επιπλέον, το τραγούδι θίγει και το ζήτημα των αμυντικών δαπανών, εντάσσοντάς το στην ευρύτερη ατζέντα των θεμάτων που η Πλεύση Ελευθερίας έχει θέσει ως προτεραιότητες στην πολιτική της δράση. Η ολοκλήρωση του τραγουδιού γίνεται με την επανάληψη του βασικού ρεφρέν, συνοψίζοντας τα κεντρικά μηνύματα του κόμματος.

Οι συντελεστές της μουσικής παραγωγής

Η δημιουργία του τραγουδιού για τη συμπλήρωση των δέκα ετών της Πλεύσης Ελευθερίας αποτελεί προϊόν συνεργασίας. Την μουσική και τους στίχους του κομματιού υπογράφει ο Jo Di, ο οποίος ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια της παραγωγής.

Το μουσικό βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι, και μέσω του οποίου παρουσιάστηκε στο κοινό, δημιουργήθηκε από τον Θάνο Αγγέλη. Οι δύο συντελεστές συνέβαλαν στην οπτικοακουστική παρουσίαση της επετείου του κόμματος και των πολιτικών του μηνυμάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta