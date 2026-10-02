Μητσοτάκης από Κατερίνη: «Δεν θα ανοίξω το πουγκί, υπάρχει κίνδυνος ακατάσχετης παροχολογίας – Στόχος μας μια τετραετία επενδύσεων»

Τη μετατροπή του συλλογικού πλούτου σε ατομική ευημερία έθεσε ως βασική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, την οποία διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας από την Κατερίνη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας ενόψει των εκλογών του 2027, φωτογραφίζοντας την αντιπολίτευση, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την οικονομική πρόοδο της χώρας.

Οι προτεραιότητες για τη νέα τετραετία και το διακύβευμα των εκλογών

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια περίοδος μεγάλων επενδύσεων, με κύρια προτεραιότητα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα οφείλει να εκπέμπει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές της άνοιξης, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να «κάνουν ταμείο» και να αξιολογήσουν τι είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση το 2023 και τι υλοποιήθηκε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών με την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την επερχόμενη ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τους πολίτες να αναρωτηθούν ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα και ποια ηγεσία είναι σε θέση να φέρει εις πέρας αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή.

Οικονομική πορεία και η σημασία της πολιτικής σταθερότητας

Στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομική πορεία της χώρας, επισημαίνοντας την αποκλιμάκωση της ανεργίας. Υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής προόδου και για τον σχεδιασμό του μέλλοντος της χώρας, δηλώνοντας πως χωρίς αυτήν «δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι αγορές αναγνωρίζουν στη σημερινή κυβέρνηση ένα σαφές σχέδιο και πρόγραμμα. Τόνισε επίσης ότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα παραμείνει το θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής, συγκρίνοντας τις συνθήκες δανεισμού της Ελλάδας με εκείνες άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομιών.

Προειδοποίηση για «ακατάσχετη παροχολογία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ανησυχία του για τον κίνδυνο της «ακατάσχετης παροχολογίας» ενόψει της προεκλογικής περιόδου. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι είναι «πολύ επικίνδυνο καθώς πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο να παρασυρθούμε όλοι σε μια ακατάσχετη παροχολογία τάζοντας περισσότερα από όσα ενδεχομένως θα κάνει κανείς αν τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός».

Ο πρωθυπουργός τόνισε την προσέγγιση της κυβέρνησης ως «δύναμη ευθύνης», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπεύθυνη διαχείριση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.

Οι προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και διεθνείς αναφορές

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αναμένονται στην επόμενη τετραετία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η κλιματική κρίση, η προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα στις νέες συνθήκες, καθώς και η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο των διεθνών και γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο που, όπως υποστήριξε, έχει αποκτήσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε επίσης ειδική αναφορά στην κατάσταση στη Γαλλία, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται «εν μέσω πολιτικής αναταραχής», και στην ολοκλήρωση της θητείας του Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο χαρακτήρισε διαχρονικό φίλο.

Με πληροφορίες από: Topontiki