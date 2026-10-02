Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού από την Κατερίνη: Έμφαση σε σταθερότητα και ευρωπαϊκή ατζέντα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Πιερία με συνάντηση πολιτών στην Κατερίνη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα και τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο της «ακατάσχετης παροχολογίας» ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Η επίσκεψη στην Κατερίνη και οι βασικές επισημάνσεις

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κατερίνη σηματοδότησε το κλείσιμο της περιοδείας του στην Πιερία, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες. Ο πρωθυπουργός ανέδειξε ως κομβικά ζητήματα τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας, καθώς και την αποτελεσματική στήριξη των πολιτών απέναντι στις προκλήσεις που θέτει η ενεργειακή κρίση.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο μιας «ακατάσχετης παροχολογίας» ενόψει των εκλογών που πλησιάζουν. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια υπεύθυνη οικονομική πολιτική, προκειμένου να μην υπονομευθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί.

Η διεθνής θέση της Ελλάδας και η ευρωπαϊκή ατζέντα

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη νέα δυναμική της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον, αναφέροντας ότι η χώρα έχει πλέον την ικανότητα να παρεμβαίνει ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της διατήρησης μιας ισχυρής διεθνούς παρουσίας, ειδικά σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια.

Ως παράδειγμα της οικονομικής ενδυνάμωσης της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη Γαλλία. Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Αυτό, όπως είπε, αποτελεί αναγνώριση από τις αγορές ότι η κυβέρνηση διαθέτει ένα σαφές σχέδιο και πρόγραμμα, ικανό να οδηγήσει την πατρίδα μέσα σε ταραγμένα νερά.

Η σημασία της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα την πολιτική σταθερότητα με την οικονομική πρόοδο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος». Υπογράμμισε ότι χωρίς αυτή τη σταθερότητα, δεν είναι εφικτός ο σχεδιασμός ενός μέλλοντος όπως το οραματίζονται οι πολίτες. Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να θέτει τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο της οικονομικής της πολιτικής.

Αναφορικά με τις προεκλογικές παροχές, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι, παρόλο που θα ήταν «εύκολο να ανοίξει το πουγκί», δεν πρόκειται να το πράξει. Η επιλογή αυτή, εξήγησε, οφείλεται στην προτεραιότητα να οικοδομηθεί πάνω στην πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί και να σφυρηλατηθεί η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τους πολίτες. Συνέδεσε αυτή την επιλογή με την ενεργειακή κρίση, τονίζοντας ότι η διατήρηση δημοσιονομικών εφεδρειών επιτρέπει στο κράτος να παρεμβαίνει αποτελεσματικά όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Η πορεία της παράταξης και οι μελλοντικοί στόχοι

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διαχρονική της πορεία. Επισήμανε ότι η παράταξη προσαρμόζονταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών, παραμένοντας η μεγάλη λαϊκή παράταξη που θέτει ως προτεραιότητα το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Τόνισε επίσης την ικανότητά της να μετατρέπει την εμπειρία σε δύναμη αλλαγής και προόδου.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να «κάνουν ταμείο» καθώς πλησιάζουν οι εκλογές της άνοιξης, αξιολογώντας τι είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση το 2023 και τι κατάφερε να κάνει πράξη. Τέλος, αναφέρθηκε στην ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO και έθεσε ως επόμενο στόχο την Αρχαία Νικόπολη, αναδεικνύοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από: Reader