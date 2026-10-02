Ομιλία του πρωθυπουργού για την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λιτόχωρο η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει ομιλία στο πλαίσιο της τελετής, η οποία μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση. Στην ίδια εκδήλωση, θα μιλήσουν επίσης η Υπουργός Πολιτισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO.

Η τελετή στο Λιτόχωρο

Μία σημαντική τελετή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Λιτόχωρο, με αφορμή την επίσημη ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την προβολή του εμβληματικού βουνού, καθώς και για την αναγνώριση της μοναδικής του αξίας.

Η τελετή μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ κοινό να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και τις ομιλίες των επισήμων. Η διοργάνωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών θησαυρών της Ελλάδας.

Η παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου

Η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει την τεράστια πολιτιστική και φυσική αξία του βουνού, το οποίο είναι συνυφασμένο με την ελληνική μυθολογία και αποτελεί έναν τόπο απαράμιλλης ομορφιάς και βιοποικιλότητας.

Ο Όλυμπος, ως κατοικία των δώδεκα θεών της αρχαίας Ελλάδας, αποκτά πλέον μια επίσημη θέση στην παγκόσμια κληρονομιά, ενισχύοντας την προβολή του και την ανάγκη για τη διαρκή προστασία του. Η ένταξη αυτή συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση των μοναδικών χαρακτηριστικών του.

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης είναι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα εκφωνήσει ομιλία. Η ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να εστιάσει στη σημασία αυτής της ένταξης για την Ελλάδα και την παγκόσμια κοινότητα, τονίζοντας την αξία της διατήρησης τέτοιων μνημείων για τις μελλοντικές γενιές.

Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη υπογραμμίζει το υψηλό κύρος της τελετής και την κυβερνητική δέσμευση για την προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών θησαυρών της χώρας. Οι δηλώσεις του αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα σκιαγραφήσουν το όραμα για την περαιτέρω αξιοποίηση και προστασία του Ολύμπου.

Συμμετοχή υπουργών και εκπροσώπων της Ελλάδας

Στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, εκτός από τον Πρωθυπουργό, θα συμμετάσχουν και άλλα σημαντικά κυβερνητικά στελέχη. Μεταξύ αυτών είναι η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό, αναδεικνύοντας την πολιτιστική και ιστορική διάσταση του Ολύμπου.

Επίσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, θα μιλήσει στην τελετή. Η ομιλία του αναμένεται να τονίσει την περιβαλλοντική διάσταση της προστασίας του Ολύμπου, ως ενός οικοσυστήματος με μοναδική βιοποικιλότητα και φυσική ομορφιά, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Τέλος, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, θα είναι επίσης μεταξύ των ομιλητών. Η συμμετοχή του κ. Κουμουτσάκου αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα της αναγνώρισης και τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο οργανισμό, ενισχύοντας την προβολή του Ολύμπου σε διεθνές επίπεδο και τις προσπάθειες για τη διατήρησή του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit