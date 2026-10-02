Η πρεμιέρα των δικαστηρίων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο η Κατερίνα Παπακώστα

Σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2026, ξεκίνησαν οι δίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, να είναι η πρώτη που προσέρχεται στο εδώλιο. Η υπόθεση αφορά κατηγορίες για απάτη και απιστία, οι οποίες προέκυψαν μετά από εκτεταμένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μαζί με την κυρία Παπακώστα, κατηγορούνται και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς.

Η πρώτη δίκη και οι κατηγορίες κατά της Κατερίνας Παπακώστα

Η Κατερίνα Παπακώστα, ως εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ, είναι η πρώτη που δικάζεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη της διεξάγεται στο Γ’ Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, λόγω της δικηγορικής της ιδιότητας και της ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από αυτήν. Η βουλευτής αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απάτη και της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα απάτης με υπολογιστή, αμφότερες σε βαθμό πλημμελήματος. Από την πρώτη στιγμή, η κυρία Παπακώστα έχει δηλώσει αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Στο εδώλιο μαζί της βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, καθώς και δύο ακόμη κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα πρώην στέλεχος του Οργανισμού και έναν συνεργάτη της κυρίας Παπακώστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η πλευρά της Κατερίνας Παπακώστα όσο και αυτή του Δημήτρη Μελά αναμένεται να υποβάλουν αίτημα αναβολής της δίκης στο δικαστήριο.

Οι κατηγορίες για τον πρώην πρόεδρο και τους άλλους εμπλεκόμενους

Ο Δημήτρης Μελάς, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, κατηγορείται για τα πλημμελήματα της απιστίας κατ’ εξακολούθηση και της απιστίας σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εξακολούθηση. Οι κατηγορίες αυτές συνδέονται με τα πεπραγμένα του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Επιπλέον, ένα πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας απάτης με υπολογιστή. Ο συνεργάτης της Κατερίνας Παπακώστα κατηγορείται για τα πλημμελήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει διώξεις σε βάρος 22 προσώπων για την υπόθεση αυτή, με τις διώξεις να έχουν ασκηθεί και για τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το κατηγορητήριο

Η ποινική διερεύνηση για τις ενδεχόμενες ευθύνες της Κατερίνας Παπακώστα και των άλλων εμπλεκομένων ξεκίνησε μετά από μια εκτεταμένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στα πεπραγμένα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κατά το έτος 2021, την περίοδο δηλαδή που ο Δημήτρης Μελάς ήταν πρόεδρος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Κατερίνα Παπακώστα, μαζί με άλλους τρεις βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και συνεργάτες τους, φέρεται να άσκησαν πιέσεις στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πιέσεις αυτές φέρεται να αφορούσαν την προτεραιοποίηση στις πληρωμές συγκεκριμένων ΑΦΜ, καθώς και την έγκριση αιτήσεων που δεν δικαιούνταν ενίσχυσης, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη των δικαστικών διαδικασιών.

Οι επόμενες δίκες βουλευτών και οι αρχειοθετημένες υποθέσεις

Μετά τη δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, η «σκυτάλη» των δικαστικών διαδικασιών θα περάσει σε άλλους βουλευτές. Η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου. Ακολουθεί η δίκη του Μάξιμου Σενετάκη, η οποία έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου. Τελευταίος στη σειρά των δικαζόμενων βουλευτών είναι ο Κώστας Σκρέκας, με τη δική του υπόθεση να έχει προσδιοριστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Ωστόμως, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων για όλους τους βουλευτές που είχαν αρχικά εμπλακεί στην έρευνα. Συγκεκριμένα, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή. Επίσης, η δικογραφία σε βάρος δύο πρώην βουλευτών τέθηκε στο αρχείο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε βάρος τριών άλλων πρώην βουλευτών.

Με πληροφορίες από: Newsit