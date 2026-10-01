Η Βουλή ενισχύει το «Αλεξάνδρα» με 79.000 ευρώ για νέες κλίνες και σύγχρονο εξοπλισμό

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» ενισχύθηκε πρόσφατα με 16 νέες νοσοκομειακές κλίνες, ένα σύστημα βίντεο λαρυγγοσκοπίου για δύσκολες διασωληνώσεις και ένα σύγχρονο κολποσκόπιο. Η σημαντική αυτή δωρεά, συνολικής αξίας 79.000 ευρώ, προέρχεται από τη Βουλή των Ελλήνων και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ενίσχυση του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Η συγκεκριμένη δωρεά προς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» δεν είναι απλώς συμβολική, καθώς ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και οι νοσοκομειακές κλίνες προορίζονται για την καθημερινή λειτουργία κρίσιμων μονάδων του ιδρύματος. Στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας για τους ασθενείς που απευθύνονται στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, η προσθήκη των 16 νέων κλινών αναμένεται να ανακουφίσει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μονάδες νοσηλείας, ενώ το σύστημα βίντεο λαρυγγοσκοπίου δύσκολης διασωλήνωσης και το σύγχρονο κολποσκόπιο ενισχύουν τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες του νοσοκομείου, προσφέροντας πιο αποτελεσματικές λύσεις σε σύνθετα ιατρικά περιστατικά.

Η παράδοση του εξοπλισμού και το μήνυμα της Βουλής

Τον εξοπλισμό παρέδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος, κατά την τελετή παράδοσης, απέστειλε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τον διευρυμένο ρόλο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι η Βουλή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον θεσμικό της ρόλο, αλλά επιδιώκει να επιστρέφει ένα μέρος των πόρων που εξοικονομεί πίσω στην κοινωνία, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες.

Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να συμβάλλει ενεργά στην κοινωνική ευημερία, πέρα από τα νομοθετικά του καθήκοντα. Η δωρεά αυτή αποτελεί μία έμπρακτη απόδειξη της κατεύθυνσης αυτής, με άμεσο και απτό όφελος για ένα σημαντικό δημόσιο νοσοκομείο.

Η προσωπική σχέση του Νικήτα Κακλαμάνη με το ΕΣΥ

Για τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει και μία ιδιαίτερη προσωπική σημειολογία. Ο ίδιος, ως γιατρός στο επάγγελμα και σήμερα τρίτος πολιτειακός παράγοντας της χώρας, έχει συνδέσει διαχρονικά τη δημόσια παρουσία του με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Κατά τη διάρκεια της τελετής, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, υπενθυμίζοντας τη μακρά του θητεία στο γειτονικό Αρεταίειο Νοσοκομείο.

«Το Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα” ήταν ο γείτονάς μου επί 35 χρόνια που δούλευα στο Αρεταίειο. Επομένως, νιώθω σαν να ήρθα στο δεύτερο σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης, εκφράζοντας τη βαθιά του σύνδεση με τον χώρο της υγείας και ειδικότερα με τα δημόσια νοσοκομεία.

Η κοινωνική αλληλεγγύη και η διαχείριση των πόρων της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στην «αθέατη πλευρά» του Κοινοβουλίου, η οποία αφορά την κοινωνική αλληλεγγύη και την έμπρακτη στήριξη δημόσιων φορέων. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπήρξα και παραμένω “εραστής” του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και να αξιοποιούμε με σωστή διαχείριση τους πόρους της Βουλής για ουσιαστικό κοινωνικό έργο».

Όπως εξήγησε ο κ. Κακλαμάνης, η Βουλή διαχειρίζεται ένα πολύ μικρό ποσοστό, μόλις το 2‰ (δύο τοις χιλίοις), των συνολικών κρατικών δαπανών. Ωστόσο, μέσω της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης, κατορθώνει να δημιουργεί πλεόνασμα. Αυτό το πλεόνασμα κατευθύνεται συστηματικά σε δωρεές προς πανεπιστήμια, στρατιωτικά νοσοκομεία και μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενισχύοντας έτσι κρίσιμους τομείς της κοινωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς και στήριξης του ΕΣΥ, εντάσσεται και η πρόσφατη ανακαίνιση της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία», αναδεικνύοντας τη συνεπή πολιτική της Βουλής στον τομέα αυτό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis