Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου 2026 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έλαβε σημαντικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμη μήνα. Παράλληλα, δόθηκε το «πράσινο φως» σε σειρά οκτώ εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ συζητήθηκαν και οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Η απόφαση για τους Patriot

Η απόφαση για την παράταση της παρουσίας της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Η παράταση αφορά έναν μήνα, μετά το πέρας του οποίου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας της πυροβολαρχίας στην περιοχή.

Η εν λόγω απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε την απόφαση μετά τη συνεδρίαση.

Η αποστολή της πυροβολαρχίας και η αποτελεσματικότητά της

Η πυροβολαρχία Patriot, η οποία αποτελεί μέρος της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), βρίσκεται στην περιοχή του Γιανμπού. Αποστολή της είναι η υπεράσπιση των ενεργειακών εγκαταστάσεων της περιοχής, οι οποίες έχουν στοχοποιηθεί από τους Χούθι της Υεμένης.

Μέχρι σήμερα, το αντιαεροπορικό σύστημα της Πολεμικής Αεροπορίας έχει επιτύχει δώδεκα καταρρίψεις, εξαπολύοντας ισάριθμους πυραύλους. Συγκεκριμένα, έχει καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, τα οποία προέρχονταν από το Ιράν και τους Χούθι. Η παραμονή της πυροβολαρχίας τίθεται υπό τακτική εξέταση και ανανεώνεται κάθε μήνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

Σε ερώτηση μετά τη συνεδρίαση, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι το ζήτημα της αναβάθμισης των ελληνικών συστημάτων και της αναπλήρωσης των πυρομαχικών της πυροβολαρχίας Patriot θα επιλυθεί.

Διεθνείς εξελίξεις και η ελληνική Προεδρία στον ΟΗΕ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τα τρία αυτά μέτωπα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης για την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 2026. Στο τέλος του Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζεται να επισκεφθεί το Ριάντ.

Εγκρίσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων

Παράλληλα με τις αποφάσεις για την παρουσία των Patriot, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε οκτώ εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, από τον ατομικό εξοπλισμό και τις επικοινωνίες μέχρι τα μεταγωγικά αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τον υποβρύχιο στόλο.

Οι εγκρίσεις αυτές στοχεύουν στην κάλυψη διαφορετικών επιχειρησιακών αναγκών. Συζητήθηκαν επίσης ευρύτερα θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Ειδικότερες λεπτομέρειες των προγραμμάτων

Μεταξύ των εγκεκριμένων προγραμμάτων περιλαμβάνονται δύο που αφορούν τον «Σύγχρονο Μαχητή». Επίσης, εγκρίθηκε η υποστήριξη των μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 και C-27J Spartan, καθώς και η υποστήριξη και αναβάθμιση των μη επανδρωμένων συστημάτων HERON-1.

Τέλος, προβλέπονται εργασίες στα υποβρύχια τύπου 214 και τύπου 209. Για την Πολεμική Αεροπορία, το βάρος των εγκρίσεων πέφτει στη διαθεσιμότητα και την τεχνική υποστήριξη των C-130 και C-27J Spartan, καθώς και στα HERON-1.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit