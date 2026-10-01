Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για τα απόβλητα και στέλνει προειδοποιήσεις σε άλλα μέτωπα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην κλιμάκωση των διαδικασιών επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας, με την απόφαση να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραπομπή αφορά σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή έχει αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές ή αιτιολογημένες γνώμες προς τις ελληνικές αρχές για τρία επιπλέον μέτωπα, δίνοντας συγκεκριμένες προθεσμίες για συμμόρφωση.

Παραπομπή στο Δικαστήριο για τη διαχείριση αποβλήτων

Η κεντρική υπόθεση που οδήγησε στην παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν εφαρμόζει ορθά δύο βασικές οδηγίες: την οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια σειρά προηγούμενων ενεργειών εκ μέρους της Επιτροπής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές τον Νοέμβριο του 2021, ενώ ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2024. Στις επιστολές αυτές επισημαίνονταν ελλείψεις σε 84 χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, είχε τονιστεί η παράλειψη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Μετά την αξιολόγηση της απάντησης που έλαβαν από τις ελληνικές αρχές, καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων, η Επιτροπή σημειώνει ότι μόλις τρεις από τους αρχικούς χώρους υγειονομικής ταφής φαίνεται να έχουν κλείσει. Ωστόσο, από τους υπόλοιπους 81 χώρους, οι 66, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 81%, εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης ότι η υπάρχουσα δυναμικότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή δεν είναι επαρκής για την επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. Οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων κρίθηκαν ανεπαρκείς, οδηγώντας στην παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο.

Καθυστερήσεις πληρωμών στα δημόσια νοσοκομεία

Πέρα από το ζήτημα των αποβλήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα αναφορικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών. Η επιστολή αυτή καλεί τη χώρα να συμμορφωθεί με μια προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση.

Προειδοποιήσεις για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και ενεργειακή απόδοση

Στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές ή αιτιολογημένες γνώμες για δύο ακόμη σημαντικά ζητήματα. Αυτά αφορούν τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπου εξετάζεται η συμβατότητα των εθνικών ρυθμίσεων με το ενωσιακό δίκαιο. Το τέταρτο μέτωπο στο οποίο η Ελλάδα καλείται να συμμορφωθεί αφορά την ενεργειακή απόδοση, ένα πεδίο κρίσιμης σημασίας για τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης. Για τις τρεις αυτές υποθέσεις, έχουν δοθεί προθεσμίες στις ελληνικές αρχές για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να επιτύχουν τη συμμόρφωση.

Η περίπτωση της Κύπρου σε ζητήματα αποβλήτων

Ανάλογη διαδικασία με αυτή της Ελλάδας αφορά και την Κύπρο, επίσης για ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις κυπριακές αρχές τον Δεκέμβριο του 2021 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2024. Στις επιστολές αυτές επισημαινόταν η παράλειψη κατάλληλης επεξεργασίας των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή τους, καθώς και η έλλειψη ενός κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Μετά την εξέταση της απάντησης που έλαβαν από τις κυπριακές αρχές, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 21%, των αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη επεξεργασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki