Η παρέμβαση Φαραντούρη στην Κομισιόν για τις τουρκικές απειλές σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφορικά με τις τουρκικές απειλές που εκφράστηκαν σχετικά με την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γνωστής ως Great Sea Interconnector (GSI). Οι απειλές αυτές διατυπώθηκαν ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Έλληνα ευρωβουλευτή.

Οι τουρκικές απειλές και το Great Sea Interconnector

Οι τουρκικές απειλές εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου δήλωσε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα πόντισης καλωδίων ή αγωγών, ούτε επιστημονικής έρευνας. Με αυτή τη δήλωση, «φωτογράφισε» άμεσα το έργο Great Sea Interconnector (GSI), υπονοώντας ότι οι τουρκικές αρχές θεωρούν το έργο ως μη εξουσιοδοτημένο.

Για να στηρίξει τις θέσεις της, η Τουρκία επικαλέστηκε τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών που έχει υπογράψει με το ψευδοκράτος και τη Λιβύη. Ο Νικόλας Φαραντούρης, στην γραπτή του ερώτηση, χαρακτήρισε αυτές τις συμφωνίες ως παράνομες και ανίσχυρες. Τόνισε πως οι εν λόγω συμφωνίες παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και τις αρχές της καλής γειτονίας.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά το έργο GSI. Όπως έχει υπογραμμίσει και ο Επίτροπος Jørgensen, απαντώντας σε προηγούμενη γραπτή ερώτηση του Νικόλα Φαραντούρη, το Great Sea Interconnector έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινού ενδιαφέροντος.

Η στήριξη της Κομισιόν εκφράζεται και μέσω της χρηματοδότησης του έργου, το οποίο έχει λάβει 657 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Παραβίαση διεθνούς δικαίου και κυριαρχικών δικαιωμάτων

Ο Νικόλας Φαραντούρης υπογράμμισε τη σοβαρότητα των τουρκικών απειλών, ειδικά καθώς αυτές διατυπώθηκαν ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε τις ενέργειες της Τουρκίας ως κλιμάκωση των προκλήσεων, οι οποίες αφορούν ένα ευρωπαϊκό πρότζεκτ ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου επιδιώκει να άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Οι τουρκικές ενέργειες, κατά τον Φαραντούρη, εγείρουν ζητήματα σχετικά με την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα ερωτήματα του ευρωβουλευτή

Δεδομένης της κατάστασης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Ειδικότερα, ο Νικόλας Φαραντούρης ρώτησε την Κομισιόν πώς σκοπεύει να αντιδράσει στις νέες τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες βασίζονται στην επίκληση των παράνομων και ανίσχυρων συμφωνιών της Τουρκίας με το ψευδοκράτος και τη Λιβύη.

Επιπλέον, ο κ. Φαραντούρης ζήτησε διευκρινίσεις για το πώς η Επιτροπή προτίθεται να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Το ερώτημα περιλαμβάνει επίσης το πώς θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του Great Sea Interconnector, ενός έργου που έχει λάβει την επίσημη στήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκκληση για άμεση αντίδραση

Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης επανέλαβε την ανησυχία του για την «κλιμάκωση των προκλήσεων για ένα ευρωπαϊκό πρότζεκτ», τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της ημέρας, καθώς οι απειλές συνέπεσαν με την επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου. Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση στοχεύει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε άμεση, αυστηρή, θεσμική και επίσημη αντίδραση προς την Τουρκία. Παράλληλα, ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει ενέργειες για τη διεθνοποίηση των απειλών, τόσο στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και προς τη διεθνή κοινότητα, ώστε να αναδειχθεί το ζήτημα σε ευρύτερο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki