Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί Αθήνα και Λευκωσία για την υφαλοκρηπίδα και το υποθαλάσσιο καλώδιο

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε νέες προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία «μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα» εντός της υφαλοκρηπίδας που η ίδια διεκδικεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καισάρεια. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, οι στρατιωτικές κινήσεις στην Κύπρο, αλλά και η στρατιωτική συνεργασία της Άγκυρας με το Ριάντ και το Ισλαμαμπάντ.

Απαιτείται συνεννόηση για το υποθαλάσσιο καλώδιο

Ένα από τα βασικά ζητήματα στα οποία εστίασε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ήταν το σχέδιο για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης, το οποίο προβλέπεται να συνδέσει την Ελλάδα με την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά την ενημέρωση τύπου στην Καισάρεια, το τουρκικό ΥΠΑΜ κατέστησε σαφές ότι για οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την πόντιση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και οι επιστημονικές έρευνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην υφαλοκρηπίδα, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με την Τουρκία.

Η Τουρκία, όπως τονίστηκε, θεωρεί τον εαυτό της παράκτιο κράτος στην περιοχή και ως εκ τούτου απαιτεί τον προηγούμενο συντονισμό για τέτοιου είδους έργα. Το τουρκικό υπουργείο συμπλήρωσε με αυστηρό τόνο ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της. Αυτή η θέση, όπως διευκρινίστηκε, πηγάζει από τα δικαιώματα και τις εξουσίες που απορρέουν από το καθεστώς της ως παράκτιο κράτος, το οποίο διαμορφώνεται από τις Συμφωνίες Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών που έχει συνάψει με την «ΤΔΒΚ» και τη Λιβύη. Οι εν λόγω συμφωνίες, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, δηλώθηκαν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 18 Μαρτίου 2020.

Ενόχληση για τις στρατιωτικές παρελάσεις στην Κύπρο

Πέρα από το ζήτημα του υποθαλάσσιου καλωδίου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σχολίασε με επικριτικό τρόπο και τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ εξέφρασε την ενόχληση της Άγκυρας για την αμυντική ενίσχυση της Λευκωσίας. Όπως αναφέρθηκε, οι συνεχείς εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές συνεργασίες της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης» με τρίτες χώρες επηρεάζουν αρνητικά τη λεπτή ισορροπία και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί.

Η τουρκική πλευρά τονίζει για άλλη μια φορά αυτή τη θέση, επαναλαμβάνοντας τις προηγούμενες δηλώσεις της. Αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΑΜ, θεωρούνται ότι δημιουργούν περαιτέρω αναταραχή και αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η κριτική αυτή εστιάζει στην αντίληψη της Τουρκίας ότι η ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας διαταράσσει την υφιστάμενη κατάσταση.

Οι «προκλητικές ενέργειες» αυξάνουν την ένταση

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, πρόσθεσε ότι οι «προκλητικές ενέργειες» της «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης» και της Ελλάδας συμβάλλουν στην αύξηση της έντασης. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί βασικό σημείο στην τοποθέτηση της Άγκυρας σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Το τουρκικό ΥΠΑΜ επαναλαμβάνει τη θέση του ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στο νησί της Κύπρου είναι εφικτή μόνο με την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού.

Η αναφορά στην «κυριαρχική ισότητα» και το «ίσο διεθνές καθεστώς» του τουρκοκυπριακού λαού αποτελεί πάγιο αίτημα της τουρκικής διπλωματίας. Οι προειδοποιήσεις αυτές εκφράζουν την τουρκική δυσαρέσκεια για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, και υπογραμμίζουν την προσήλωση της Άγκυρας στις δικές της θέσεις για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την ισορροπία στην περιοχή.

Ευρύτερες περιφερειακές και εξοπλιστικές συνεργασίες

Πέραν των θεμάτων που αφορούν άμεσα τις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ αναφέρθηκε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακών και εξοπλιστικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης τύπου στην Καισάρεια, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έκανε λόγο για σημαντικές στρατιωτικές συνεργασίες της Άγκυρας με άλλες χώρες.

Συγκεκριμένα, ο Ζεκί Ακτούρκ υπογράμμισε τη στρατιωτική συνεργασία της Τουρκίας με το Ριάντ και το Ισλαμαμπάντ. Αυτή η αναφορά υποδηλώνει το εύρος της τουρκικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, η οποία επεκτείνεται πέρα από τα στενά όρια των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού ζητήματος, καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα γεωπολιτικών συμφερόντων και συμμαχιών στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos