Ιωάννης Τσίμαρης: «Δεν αρκεί ο εντοπισμός παραβάσεων, πρέπει να ολοκληρώνεται ο ελεγκτικός κύκλος»

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης, κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Το θέμα της ερώτησης αφορά την ιατρική διαφήμιση, τον έλεγχο των ιδιωτικών δομών υγείας και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα. Ο κ. Τσίμαρης υπογραμμίζει με έμφαση ότι το κρίσιμο ζήτημα σήμερα δεν είναι μόνο ο εντοπισμός των παραβάσεων, αλλά και το τι ακολουθεί μετά από αυτόν τον εντοπισμό, δηλαδή η ολοκλήρωση του ελεγκτικού κύκλου.

Ο ρόλος του ΚΕ.Σ.Υ. και οι προβλέψεις της νομοθεσίας

Η ελληνική νομοθεσία, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση του βουλευτή, προβλέπει εδώ και δεκαετίες έναν συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο μηχανισμό για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ιατρικής διαφήμισης. Μέσα σε αυτόν τον μηχανισμό, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) κατέχει έναν ιδιαίτερα κομβικό και σημαντικό ρόλο, καθώς αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την τήρηση των κανόνων.

Ο ρόλος του ΚΕ.Σ.Υ. περιλαμβάνει τη διαδικασία διαπίστωσης και ενδελεχούς αξιολόγησης των παραβάσεων που εντοπίζονται στον τομέα της ιατρικής διαφήμισης και των ιδιωτικών δομών υγείας. Πέρα από τον εντοπισμό, το Συμβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο για την εισήγηση σχετικά με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και την αποτροπή μελλοντικών παραβάσεων.

Τα ερωτήματα του βουλευτή για τη λειτουργία των μηχανισμών

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης, θέτει το βασικό και καίριο ερώτημα εάν αυτός ο μηχανισμός, με τον κομβικό ρόλο του ΚΕ.Σ.Υ., λειτουργεί σήμερα στην πράξη με την προβλεπόμενη αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια εάν η μόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. είναι συγκροτημένη και ενεργή, ώστε να μπορεί να επιτελεί τα καθήκοντά της.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίμαρης ζητά από τον υπουργό Υγείας να του παρασχεθούν συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα. Αυτά αφορούν τον αριθμό των συνεδριάσεων που έχει πραγματοποιήσει η εν λόγω επιτροπή τα τελευταία χρόνια, καθώς και τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων που έχει εξετάσει. Επιπλέον, ζητά να ενημερωθεί για το πόσες από τις εισηγήσεις της επιτροπής οδήγησαν τελικά στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, κάτι που θα αποδείκνυε την ολοκλήρωση του ελεγκτικού κύκλου.

Τα πρόσφατα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η ανάγκη για άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει ο βουλευτής γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω των πρόσφατων δημοσιοποιημένων ευρημάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ). Τα ευρήματα αυτά προέκυψαν από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικές δομές υγείας, αναδεικνύοντας ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των ευρημάτων αυτών, αναφέρεται ένας έλεγχος που διενεργήθηκε σε ένα «Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας». Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΑΔ εντόπισαν, μεταξύ άλλων, μία συσκευή βιοσυντονισμού, καθώς και διάφορες συσκευές λιπόλυσης, των οποίων η χρήση και η νομιμότητα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και ελέγχου.

Προηγούμενος έλεγχος και διαβίβαση εκθέσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στο εν λόγω «Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας» είχε αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η ίδια δραστηριότητα είχε ελεγχθεί ήδη το έτος 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και του ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας.

Μετά τον έλεγχο του 2024, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε διαβιβάσει την έκθεσή της σε διάφορους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να λάβουν γνώση των ευρημάτων και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Μεταξύ των φορέων στους οποίους διαβιβάστηκε η έκθεση ήταν το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕ.Σ.Υ. και η Εισαγγελία. Παράλληλα, η ΕΑΔ είχε ζητήσει νομοθετική ρύθμιση και διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τον βιοσυντονισμό, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ένα πιο σαφές νομικό πλαίσιο.

Η δήλωση του Ιωάννη Τσίμαρη για την ολοκλήρωση του ελέγχου

Ο κ. Τσίμαρης, με αφορμή όλα τα παραπάνω στοιχεία και τις διαπιστώσεις, προχώρησε σε μια ξεκάθαρη δήλωση, τονίζοντας την ουσία του προβλήματος που εντοπίζει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. «Όταν ένας ελεγκτικός μηχανισμός εντοπίζει μια παράβαση, αλλά ο θεσμικός κρίκος που πρέπει να την αξιολογήσει και να οδηγήσει σε κυρώσεις παραμένει ανενεργός, ο έλεγχος δεν ολοκληρώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνέχεια και αποτελεσματικότητα.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ευθέως την ευθύνη στην κυβέρνηση, ζητώντας σαφείς και άμεσες απαντήσεις. «Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει εάν το ΚΕ.Σ.Υ. επιτελεί σήμερα τον ρόλο που του έχει αναθέσει ο νόμος», δήλωσε ο κος Τσίμαρης, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την τήρηση της νομιμότητας στις ιδιωτικές δομές.

Με πληροφορίες από: Topontiki