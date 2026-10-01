Ο Παύλος Γερουλάνος και η «ΠΑΣΟΚΑΡΑ» σε Playmobil ανάρτηση

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, υπέκυψε στη νέα ψηφιακή τάση που αφορά τη δημιουργία εικόνων με φιγούρες Playmobil. Μέσω ανάρτησης στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γερουλάνος αναβίωσε μια παλαιότερη, viral περιγραφή ενός περιστατικού. Η στιγμή αυτή, κατά την οποία ένας πολίτης του είχε φωνάξει «ΠΑΣΟΚΑΡΑ», μετατράπηκε σε σκηνή Playmobil.

Η νέα ψηφιακή τάση και ο βουλευτής

Ο Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ακολούθησε την πρόσφατη ψηφιακή μόδα που έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τάση αυτή περιλαμβάνει τη μετατροπή διαφόρων στιγμών, δηλώσεων ή γεγονότων σε εικόνες με τις χαρακτηριστικές φιγούρες των Playmobil. Ο κ. Γερουλάνος επέλεξε να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα τάση, δημιουργώντας μια δική του εκδοχή.

Η ανάρτηση του βουλευτή στα social media του δείχνει τη στιγμή που επέλεξε να αναπαραστήσει. Πρόκειται για ένα περιστατικό που είχε διηγηθεί ο ίδιος στο παρελθόν και είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστό. Η επιλογή αυτή δείχνει την προσαρμογή του κ. Γερουλάνου στις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και διάδρασης με το κοινό μέσω των ψηφιακών πλατφορμών.

Η viral περιγραφή του περιστατικού

Η αφορμή για τη δημιουργία της εικόνας Playmobil ήταν μια περιγραφή που είχε κάνει ο Παύλος Γερουλάνος σε προηγούμενη εκδήλωση. Συγκεκριμένα, η περιγραφή αυτή αφορούσε ένα περιστατικό που είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η διήγηση του κ. Γερουλάνου είχε αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα και είχε γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε μοιραστεί με το κοινό του μια προσωπική του εμπειρία, η οποία είχε προκαλέσει εντύπωση. Η ιστορία αυτή, λόγω της αυθεντικότητας και του χιούμορ της, είχε αναπαραχθεί ευρέως, καθιστώντας την μια αναγνωρίσιμη στιγμή στην πρόσφατη δημόσια παρουσία του.

Η συνάντηση στον δρόμο και η «ΠΑΣΟΚΑΡΑ»

Σύμφωνα με τα όσα είχε διηγηθεί ο Παύλος Γερουλάνος, το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ο ίδιος είχε σταματήσει στον δρόμο έναν άνδρα. Ο άνδρας αυτός εργαζόταν ως σεκιούριτι και ο κ. Γερουλάνος τον είχε προσεγγίσει προκειμένου να ζητήσει οδηγίες. Η συνάντηση αυτή εξελίχθηκε με έναν απρόσμενο τρόπο, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη νότα στην καθημερινότητα.

Τη στιγμή που ο άνδρας αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο Παύλος Γερουλάνος, αντέδρασε με ενθουσιασμό. Συγκεκριμένα, του φώναξε δυνατά τη λέξη «ΠΑΣΟΚΑΡΑ». Αυτή η αυθόρμητη εκδήλωση αναγνώρισης και υποστήριξης από τον πολίτη αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της ιστορίας που είχε διηγηθεί ο βουλευτής και η οποία τώρα αναβιώνει μέσω της ψηφιακής τέχνης των Playmobil.

Η μετατροπή της στιγμής σε Playmobil

Η συγκεκριμένη στιγμή, όπου ο σεκιούριτι φώναξε «ΠΑΣΟΚΑΡΑ» στον Παύλο Γερουλάνο, αποτέλεσε το θέμα της νέας του ανάρτησης. Ο βουλευτής επέλεξε να μετατρέψει αυτή την χαρακτηριστική σκηνή σε μια εικόνα με φιγούρες Playmobil, προσδίδοντας μια παιχνιδιάρικη διάσταση στην πολιτική επικοινωνία. Η χρήση των Playmobil επιτρέπει την αναπαράσταση γεγονότων με έναν πιο ανάλαφρο και προσιτό τρόπο.

Η δημοσίευση αυτή στα social media του κ. Γερουλάνου αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί χρησιμοποιούν πλέον τις ψηφιακές τάσεις για να επικοινωνήσουν με το κοινό τους. Η αναβίωση μιας τέτοιας viral στιγμής μέσω των Playmobil αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς η πολιτική επικαιρότητα μπορεί να συνδυαστεί με στοιχεία της pop κουλτούρας, προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki