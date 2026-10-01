Υπογράφηκε η σύμβαση για το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι

Έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η νέα δομή έχει ως στόχο να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέριμνα, καθώς και να καταπολεμήσει το στίγμα που συνοδεύει τη νόσο της άνοιας. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους.

Ένα μοναδικό εγχείρημα με εθνική εμβέλεια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το εγχείρημα «κάτι πραγματικά μοναδικό», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πρώτο πρότυπο Κέντρο αυτού του είδους στη χώρα. Παρόλο που η έδρα του θα βρίσκεται στη δυτική Αθήνα, το Κέντρο θα διαθέτει εθνική εμβέλεια.

Στόχος είναι το Κέντρο να παρέχει γνώσεις, υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, θα προωθεί την έρευνα και την ενημέρωση της κοινωνίας γύρω από την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές.

Η μάχη κατά του στίγματος και η σημασία της φροντίδας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει τη νόσο. «Πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα που συνοδεύει μια νόσο, η οποία καλπάζει στην εποχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί μια σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της νέας δομής για τους συγγενείς και τους φροντιστές των ασθενών, οι οποίοι, όπως είπε, βιώνουν συχνά «έναν παράλληλο Γολγοθά». Σημείωσε ότι η άνοια εμφανίζει αυξητική τάση, σε άμεση συνάρτηση και με τη γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρώπη. Ένας στους δέκα Έλληνες βιώνει με κάποιο τρόπο άνοια, είτε νοσώντας ο ίδιος είτε βοηθώντας ένα δικό του πρόσωπο, και αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί λόγω του δημογραφικού.

Υπηρεσίες και χρονοδιάγραμμα λειτουργίας

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, μέσα στο 2027 η νέα μονάδα θα είναι σε θέση να παρέχει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέριμνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου. Θα προσφέρει επίσης καθοδήγηση στους φροντιστές και πιστοποιημένη εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι, με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, η ασθένεια δεν αντιστρέφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη θεραπεία, τη νοητική και φυσική άσκηση, καθώς και με δραστηριότητες που βοηθούν τον ασθενή να παραμένει λειτουργικός για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Χρηματοδότηση και επιλογή τοποθεσίας

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την αντιμετώπιση της άνοιας, με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δωρεά προέρχεται από σημαντικά κοινωφελή ιδρύματα της χώρας.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα ιδρύματα που θα συμβάλουν στη δημιουργία του Κέντρου, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό οι εύποροι συμπολίτες μας να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα σε αυτή την κοινή προσπάθεια, που μας αφορά όλους. Η ευεργεσία είναι ταυτισμένη με την ιστορία του ελληνικού έθνους». Η επιλογή του Περιστερίου για την έδρα του Κέντρου συνδέεται και με την προσπάθεια ενίσχυσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στα δυτικά προάστια, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές ανισότητες.

Έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εξέλιξη της ιατρικής και της τεχνολογίας θα επιτρέψει στο μέλλον την ταχύτερη διάγνωση ανθρώπων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της νόσου χωρίς να το γνωρίζουν ή ενδέχεται να νοσήσουν αργότερα.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτή την έμφαση στην πρόληψη, διότι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής μας σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από τώρα», ανέφερε. Συνέδεσε τη συγκεκριμένη πολιτική με μια ευρύτερη αλλαγή αντίληψης για τη δημόσια υγεία, τονίζοντας ότι η υγεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως αντίδραση σε ασθένειες, αλλά και ως προληπτική μέριμνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr