Το μήνυμα Μητσοτάκη σε υπουργούς και η παρέμβαση Μπακογιάννη

Μήνυμα για περισσότερη σοβαρότητα, προσεκτικό δημόσιο λόγο και αποφυγή συμπεριφορών που προκαλούν την κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους υπουργούς και τους βουλευτές του στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο. Η παρέμβαση του πρωθυπουργού, η οποία ακολούθησε αντιδράσεις για δηλώσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, είχε ως διπλή στόχευση να περιορίσει την επικοινωνιακή φθορά της κυβέρνησης και να υπενθυμίσει ότι η αξιολόγηση των προσώπων αποτελεί δική του ευθύνη. Αυτή η δεύτερη επισήμανση διαβάστηκε και ως έμμεση απάντηση στη Ντόρα Μπακογιάννη.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τα μέλη της κυβέρνησης και τους βουλευτές να επιδείξουν μεγαλύτερη σοβαρότητα στον δημόσιο λόγο τους και να αποφύγουν συμπεριφορές που ενδέχεται να προκαλέσουν την κοινωνία. Το μήνυμα αυτό ήρθε ως απόρροια των αντιδράσεων που είχαν προκληθεί από δηλώσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, οι οποίες είχαν δημιουργήσει προβληματισμό.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού είχε έναν διπλό στόχο. Αφενός, επεδίωκε να περιορίσει την επικοινωνιακή φθορά που ενδεχομένως να υφίσταται η κυβέρνηση. Αφετέρου, υπενθύμισε με σαφήνεια ότι η αξιολόγηση των προσώπων, τόσο των υπουργών όσο και των βουλευτών, αποτελεί αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το Μέγαρο Μαξίμου, άλλωστε, χρειάζεται υπουργούς που συμμετέχουν στη δύσκολη πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς να προσθέτουν νέα προβλήματα.

Ο μετρημένος λόγος και η επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα το περιεχόμενο των δημόσιων τοποθετήσεων με τον τρόπο εκφοράς τους, ζητώντας λόγο «μετρημένο, ενιαίο και ακριβή». Τόνισε ότι, ειδικά σε περιόδους που οι πολίτες πιέζονται οικονομικά, το ύφος ενός υπουργού μπορεί να ακυρώσει ακόμη και την πιο καλή προσπάθεια εξήγησης μιας πολιτικής απόφασης.

Μια άστοχη διατύπωση, μια απαξιωτική απάντηση ή η εντύπωση ότι τα προβλήματα της κοινωνίας υποτιμώνται, μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν σε μια συνολική κρίση για την κυβέρνηση. Η σύσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορά, επομένως, τόσο την πειθαρχία στον δημόσιο λόγο όσο και την ουσιαστική επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα.

Η ευθύνη αξιολόγησης και η έμμεση απάντηση

Η πιο αιχμηρή αποστροφή του πρωθυπουργού αφορούσε την ευθύνη αξιολόγησης των στελεχών της κυβέρνησης και της παράταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο τελικός κριτής είναι οι πολίτες, προσθέτοντας με έμφαση: «Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών».

Αν και δεν υπήρξε ονομαστική αναφορά στην πρώην υπουργό, Ντόρα Μπακογιάννη, η συγκεκριμένη φράση ερμηνεύθηκε ευρέως ως παρέμβαση και προς όσους ασκούν δημόσια εσωκομματική κριτική. Η επισήμανση αυτή υπογραμμίζει την πρωθυπουργική αρμοδιότητα στην επιλογή και αξιολόγηση των στελεχών.

Η κριτική της Ντόρας Μπακογιάννη και οι επιπτώσεις

Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δώσει τον τόνο στην πρόσφατη δημόσια συζήτηση, καταλογίζοντας αλαζονεία σε συγκεκριμένους υπουργούς και καλώντας τους να «ξεκαβαλικέψουν». Παράλληλα με την αυστηρή αυτή κριτική σε συμπεριφορές, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η τοποθέτησή της, ακριβώς επειδή προερχόταν από ένα τόσο έμπειρο και αναγνωρίσιμο στέλεχος της παράταξης, απέκτησε μεγαλύτερη βαρύτητα από μια συνηθισμένη αντιπολιτευτική καταγγελία. Αυτό αποτέλεσε και το δύσκολο σημείο για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η δημόσια αναγνώριση ενός προβλήματος από το εσωτερικό της παράταξης προσέφερε στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να παρουσιάζει την αλαζονεία ως παραδοχή της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας.

Έτσι, η κριτική που αφορούσε ορισμένα πρόσωπα μπορούσε να γενικευθεί και να επεκταθεί σε ολόκληρη την κυβέρνηση. Προφανώς, η κ. Μπακογιάννη δεν επιδίωκε να προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση. Ωστόσο, τελικά, η παρέμβασή της δημιούργησε πολιτικό κόστος, καθώς η αντιπολίτευση αξιοποίησε το θέμα, και γι’ αυτόν τον λόγο υπήρξε και η πρωθυπουργική απάντηση.

Η ανάγκη για συλλογική υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής

Πέρα από τις επισημάνσεις για τον δημόσιο λόγο και τις συμπεριφορές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε, με άλλα λόγια, αυτό που είχε αναφέρει πριν από το καλοκαίρι. Το μήνυμα αφορούσε τη συλλογική υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενότητα και συντονισμό στην προβολή του κυβερνητικού έργου.

Με πληροφορίες από: Topontiki