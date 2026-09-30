Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε περιοδεία 32 ημερών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει μια εκτεταμένη προεκλογική περιοδεία σε όλη τη χώρα. Η περιοδεία αυτή, διάρκειας 32 ημερών, έχει ως στόχο να ενισχύσει τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Ο ίδιος ο πρόεδρος θα βρεθεί στο επίκεντρο της εκστρατείας, καθώς το κόμμα του επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι ενδιάμεσες εκλογές και ο έλεγχος του Κογκρέσου

Οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου, είναι κρίσιμης σημασίας για το πολιτικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει τη σύνθεση τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Συγκεκριμένα, θα αποφασιστεί αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα συνεχίσουν να κατέχουν την πλειοψηφία στα δύο αυτά σώματα ή αν οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο για τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ.

Η έκβαση των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου θα επηρεάσει άμεσα τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του προέδρου Τραμπ. Ο έλεγχος του Κογκρέσου είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της κυβερνητικής ατζέντας και τη νομοθετική διαδικασία, καθιστώντας τις επερχόμενες εκλογές ιδιαίτερα σημαντικές για την πολιτική σταθερότητα και την εφαρμογή των πολιτικών του προέδρου.

Δημοσκοπήσεις και ανησυχίες των Αμερικανών

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς να προηγούνται σε αρκετές πολιτείες που θεωρούνται κλειδί για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί φαίνεται να βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, κάτι που θα άλλαζε σημαντικά τις ισορροπίες στο Κογκρέσο.

Οι ανησυχίες των Αμερικανών πολιτών, όπως το υψηλό κόστος της ενέργειας και ο συνεχιζόμενος πόλεμος του προέδρου Τραμπ εναντίον του Ιράν, φέρονται να επηρεάζουν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Αυτοί οι παράγοντες συνεισφέρουν στην εικόνα που διαμορφώνουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες προβλέπουν πιθανά κέρδη για το Δημοκρατικό Κόμμα, θέτοντας τον Τραμπ στο επίκεντρο των προσπαθειών των Ρεπουμπλικάνων.

Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Απέρριψε επίσης τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με το ενδεχόμενο κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι να παίρνουν αποστάσεις από τον ίδιο κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας.

«Με αγαπάτε και τους αγαπώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον. Ο πρόεδρος τόνισε τη μεγάλη ζήτηση για την παρουσία του στις προεκλογικές εμφανίσεις, σημειώνοντας: «Για να καταλάβετε, όλοι θέλουν να πάω. Είμαι ένας άνθρωπος. Όλοι θέλουν να κάνω προεκλογικές εμφανίσεις».

Λεπτομέρειες της προεκλογικής περιοδείας

Ο πρόεδρος Τραμπ εξήγησε ότι η «περιοδεία 32 ημερών», όπως την χαρακτήρισε, θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε διάφορες πολιτείες της χώρας. Μεταξύ των πρώτων προορισμών αυτή την εβδομάδα θα είναι το Τέξας και το Οχάιο, δύο πολιτείες που συχνά θεωρούνται σημαντικές για την έκβαση των εκλογών.

Η συμμετοχή του προέδρου στην προεκλογική εκστρατεία έχει τύχει διαφορετικής υποδοχής από τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους. Ενώ ορισμένοι έχουν χαιρετίσει την παρουσία του και τη στήριξή του, άλλοι υποψήφιοι φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε περιφερειακά ζητήματα και στα δικά τους επιτεύγματα, προτιμώντας να επικεντρωθούν σε τοπικές ανησυχίες, παρά στην εθνική εκστρατεία του προέδρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit