Ο πρωθυπουργός στον Ασπρόπυργο: Συνειδητή επιλογή η ανάταξη των σχολικών υποδομών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, επίσκεψη στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του πρωθυπουργού ήταν το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ένα καινούργιο σχολικό συγκρότημα που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον τρέχοντα μήνα. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της ανάταξης των σχολικών υποδομών, χαρακτηρίζοντάς την ως συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης.

Η επίσκεψη στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο σχολικό συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αμέσως μετά την άφιξή του, ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, υπήρξαν και χαλαρές στιγμές, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στο νέο σχολικό κτίριο λέγοντας στους παρευρισκόμενους «για να δούμε τι κάναμε». Μάλιστα, αστειευόμενος προς τους μαθητές που φώναζαν το όνομά του, τους απάντησε: «Τώρα ανεβαίνω!». Οι συζητήσεις του με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς επικεντρώθηκαν στην καθημερινότητά τους στο σχολείο και στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Το νέο σχολικό συγκρότημα και τα χαρακτηριστικά του

Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου αποτελεί ένα νέο κτίριο, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε φέτος. Η ανέγερσή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, συμβάλλοντας σε ένα σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο, υποδεχόμενο περίπου 270 μαθητές.

Οι προηγούμενες εγκαταστάσεις του σχολείου βρίσκονταν σε διαφορετικό χώρο, όπου οι αίθουσες διδασκαλίας ήταν διαμορφωμένες σε κοντέινερ. Η μεταφορά σε ένα ολοκαίνουργιο και σύγχρονο κτίριο σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση για την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες μάθησης και εργασίας.

Η κυβερνητική πολιτική για τις σχολικές υποδομές

Ο πρωθυπουργός, κατά την παραμονή του στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, τόνισε τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να δώσει έμφαση στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι πρόκειται για «συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, σημειώνοντας ότι «η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία». Ακόμη, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους τους εκπαιδευτικούς για το σημαντικό έργο που προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία και την εκπαίδευση.

Επόμενοι σταθμοί και ολοκλήρωση της επίσκεψης

Μετά την επίσκεψή του στο 4ο Γυμνάσιο, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλάμβανε μετάβαση στο Δημαρχείο Ασπροπύργου. Εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Ηλία. Στην ατζέντα της συνάντησης τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και τα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Ασπρόπυργο ολοκληρώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι. Πριν την αναχώρησή του, ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής, ακούγοντας τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους.

Με πληροφορίες από: News.gr