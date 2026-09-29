Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Η παραπομπή αφορά την υπόθεση του αποκαλούμενου «μπαζώματος» στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο κ. Τριαντόπουλος θα δικαστεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, όπως προέκυψε από τη δικαστική διαδικασία.

Η παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρότασης του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρουλιά, την οποία οι δικαστές υιοθέτησαν πλήρως.

Η υπόθεση που οδήγησε στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού αφορά τους χειρισμούς που έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης δικαστικής έρευνας.

Το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για το πλημμεληματικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Αυτή η κατηγορία συνδέεται άμεσα με όσα συνέβησαν στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, τις πρώτες ημέρες μετά το δυστύχημα.

Η εισαγγελική πρόταση που υιοθετήθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο, οδήγησε τον πρώην υφυπουργό σε αυτή τη δικαστική εξέλιξη. Η παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Οι χειρισμοί στον τόπο της τραγωγίας

Η βασική πτυχή της υπόθεσης αφορά τους χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Ο πρώην υφυπουργός ελέγχεται ποινικά για τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος. Οι χειρισμοί αυτοί, όπως αναφέρεται, αφορούν την περίοδο αμέσως μετά το συμβάν, πριν ακόμη ολοκληρωθούν κρίσιμες διαδικασίες.

Η αλλοίωση του χώρου και η απομάκρυνση υλικών

Το σκέλος της κατηγορίας συνδέεται με την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και την απομάκρυνση υλικών από το σημείο της σύγκρουσης. Αυτές οι ενέργειες φέρεται να έλαβαν χώρα πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των νεκρών και η πλήρης διερεύνηση του χώρου της τραγωδίας.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά την αλλαγή της εικόνας του σημείου του δυστυχήματος, καθώς και τις ενέργειες για την απομάκρυνση υλικών. Αυτές οι πράξεις φέρεται να έγιναν πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περισυλλογής των θυμάτων, γεγονός που έχει αποτελέσει κεντρικό ζήτημα της δικαστικής έρευνας.

Η ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας

Η ανάκριση για την υπόθεση είχε ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό στάδιο στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο πρώην υφυπουργός είχε απολογηθεί ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας, παρέχοντας τις δικές του εξηγήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης και την απολογία του κ. Τριαντόπουλου, το Δικαστικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση των στοιχείων. Η απόφαση για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο έρχεται ως επιστέγασμα αυτής της μακράς διαδικασίας, θέτοντας την υπόθεση στην επόμενη φάση της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Reader