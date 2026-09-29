Η υπόθεση της Μαριθάρμεν πιέζει την κυβέρνηση Σάντσεθ για τη στεγαστική κρίση

Ο κυβερνητικός σχηματισμός του Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο πρόβλημα, αυτό της στεγαστικής κρίσης, η οποία ξέσπασε μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας καλείται να αντιμετωπίσει εκ νέου πιέσεις, καθώς οι διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση κλιμακώνονται διαρκώς στη Μαδρίτη και έχουν επεκταθεί και στη Βαρκελώνη. Οι αριστεροί σύμμαχοι της κυβέρνησης ζητούν αυστηρότερα μέτρα, δυσκολεύοντας την πορεία του κυβερνητικού σχήματος ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής χρονιάς, σύμφωνα με το Politco.

Η έξωση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Η θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε μετά τη βίαιη απομάκρυνση της 87χρονης συνταξιούχου Μαριθάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της. Η ηλικιωμένη, η οποία κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, κατοικούσε στο συγκεκριμένο σπίτι από το 1965, για δεκαετίες.

Ο λόγος της έξωσης ήταν η αδυναμία της να ανταποκριθεί στο νέο ενοίκιο που απαίτησε η επενδυτική εταιρία που είχε αγοράσει το κτίριο. Η περίπτωση της Μαριθάρμεν Αμπασκάλ έγινε σύμβολο της ευρύτερης στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Η κλιμάκωση των διαδηλώσεων σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη

Μετά τη βίαιη έξωση της 87χρονης, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στη συνέχεια, διαδηλωτές έστησαν σκηνές στην ιστορική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης, με τον αριθμό των σκηνών να αυξάνεται καθημερινά, δείχνοντας την κλιμάκωση της κινητοποίησης.

Οι διαδηλώσεις για το στεγαστικό πρόβλημα επεκτάθηκαν και στην πόλη της Βαρκελώνης, ενισχύοντας το κύμα δυσαρέσκειας. Η Βαλέρια Ράκου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης, η οποία ηγείται της κατάληψης της πλατείας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ζούμε σε μια χώρα γεμάτη Μαριθάρμεν και λέμε ως εδώ».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας της στους διαδηλωτές την Κυριακή, χιλιάδες άνθρωποι επανέλαβαν το σύνθημα «inversores culpables, gobierno responsable», που σημαίνει «ένοχοι οι επενδυτές, υπεύθυνη η κυβέρνηση», υπογραμμίζοντας τις ευθύνες που αποδίδουν τόσο στις επενδυτικές εταιρείες όσο και στην κυβέρνηση.

Η επιστροφή της Μαριθάρμεν και η επίδραση της κοινωνικής κινητοποίησης

Σε μια σημαντική εξέλιξη, η δικηγόρος της Μαριθάρμεν Αμπασκάλ, Μπεατρίθ Ντούρο, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι η ηλικιωμένη ενοικιάστρια θα μπορέσει πλέον να επιστρέψει στο σπίτι της. Η επιστροφή της θα γίνει βάσει ενός νέου συμβολαίου μίσθωσης.

Η Μπεατρίθ Ντούρο χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως «αποτέλεσμα της κοινωνικής κινητοποίησης», αναδεικνύοντας τη δύναμη των διαδηλώσεων και της δημόσιας πίεσης στην επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπό πίεση για νομοθετικές ρυθμίσεις

Παρά την εξέλιξη στην υπόθεση της Μαριθάρμεν, ο Πέδρο Σάντσεθ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό έντονη πίεση προκειμένου να αντιμετωπίσει τη γενικότερη στεγαστική κρίση. Η κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει την Τρίτη, κατά τη συνεδρίαση του ισπανικού υπουργικού συμβουλίου, ένα νομοσχέδιο για τη στέγαση που έχει καθυστερήσει εδώ και καιρό.

Ωστόσο, η διαμόρφωση μιας νομοθεσίας που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την κυβέρνηση μειοψηφίας αποδεικνύεται δύσκολη. Το σχέδιο νόμου πρέπει να είναι αρκετά μετριοπαθές ώστε να εξασφαλίσει τη στήριξη του καταλανικού αυτονομιστικού κόμματος Junts, το οποίο τάσσεται υπέρ συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Το πολιτικό σκηνικό ενόψει εκλογών

Η στεγαστική κρίση και οι αντιδράσεις που προκάλεσε προσθέτουν ένα ακόμη πρόβλημα στον κυβερνητικό σχηματισμό του Πέδρο Σάντσεθ. Οι πιέσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των αριστερών συμμάχων για αυστηρότερα μέτρα, δυσκολεύουν την πορεία της κυβέρνησης.

Όλες αυτές οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα ενόψει μιας κρίσιμης εκλογικής χρονιάς, κατά την οποία η κυβέρνηση Σάντσεθ καλείται να διαχειριστεί τόσο τις κοινωνικές πιέσεις όσο και τις πολιτικές ισορροπίες για να διατηρήσει τη συνοχή της και να περάσει τα απαραίτητα νομοθετήματα.

Με πληροφορίες από: Reader