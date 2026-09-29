Δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών προκαλούν αντιδράσεις, μήνυμα Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο

Δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, δημιουργώντας ένα ήδη τεταμένο κλίμα εντός του κυβερνώντος κόμματος. Το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο αναζητά μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια, εκφράζει προβληματισμό για τις «παραφωνίες» αυτές. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να παρέμβει με αυστηρό μήνυμα στην προσεχή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Πριν από μερικές ημέρες, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αναφερθεί σε κυβερνητικά «καλάμια» και αλαζονικές συμπεριφορές, σχόλια που ενόχλησαν αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, η επιβεβαίωση των λόγων της πρώην υπουργού ήρθε σύντομα, μέσα από νέες δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων.

Το «λάθος» αυτή τη φορά προήλθε από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος μίλησε για κόμματα που εκπροσωπούν τους «κακομοίρηδες και τους νοικοκύρηδες». Με αυτή τη δήλωση, ο υφυπουργός χώρισε ουσιαστικά τους Έλληνες πολίτες σε δύο κατηγορίες, προκαλώντας άμεσα αντιδράσεις.

Άλλες τοποθετήσεις και το κλίμα στο Μαξίμου

Λίγες ώρες πριν από τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, ο βουλευτής Πιερίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, είχε επίσης εκφραστεί απαξιωτικά για τους Έλληνες πολίτες. Συγκεκριμένα, είχε σημειώσει ότι «όποιος δεν έχει δέκα ευρώ για να βάλει βενζίνη, ας πάει με τα ΜΜΜ στη δουλειά του».

Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας είχε αναφερθεί στους Έλληνες εκδρομείς, δηλώνοντας ότι οι «εθνικές οδοί είναι γεμάτες αυτοκίνητα». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να πυροδοτήσουν το ήδη κακό κλίμα στο κυβερνών κόμμα, δεδομένου ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών που ταλανίζονται από την ακρίβεια.

Η αντίδραση του κυβερνητικού επιτελείου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «άδειασε» πανηγυρικά τον Χάρη Θεοχάρη, χαρακτηρίζοντας τη δήλωσή του άστοχη. Η αντίδραση του κυβερνητικού επιτελείου ήταν άμεση και ξεκάθαρη.

Συγκεκριμένα, το κυβερνητικό επιτελείο ζήτησε από τον υφυπουργό Εξωτερικών να ανακαλέσει άμεσα τη δήλωσή του, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος και την ανάγκη για προσεκτική διατύπωση από τα κυβερνητικά στελέχη.

Η ανασκευή του υφυπουργού

Ο Χάρης Θεοχάρης ανασκεύασε τη δήλωσή του, παραδεχόμενος ότι ήταν άστοχη. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η κριτική του αφορούσε αποκλειστικά τον τρόπο με τον οποίο η αντιπολίτευση παρουσιάζει την εικόνα της χώρας και όχι τους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ερωτηθείς ευθέως εάν μετάνιωσε για τη συγκεκριμένη φράση, ο υφυπουργός απάντησε ρητά: «Εννοείται, εννοείται. Προσωπικά δεν έχω λόγο να πω για παρερμηνεία των λεγομένων μου. Σας εκφράζω αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Προφανώς, έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός στην έκφρασή μου». Εξήγησε ότι η πρόθεσή του ήταν να στηλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, όπως υποστήριξε, μηδενίζουν την πρόοδο της χώρας και περιγράφουν μια «ανύπαρκτη, κακόμοιρη, μίζερη και φοβική Ελλάδα», αγνοώντας την πραγματική προσπάθεια της κοινωνίας.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού και οι πιθανές επιπτώσεις

Οι παραφωνίες που καταγράφονται από τα κυβερνητικά στελέχη προβληματίζουν ιδιαίτερα το επιτελείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Για αυτόν τον λόγο, στην αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο θέμα, επισημαίνοντας την ανάγκη για ενιαία γραμμή.

Ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι οι συμπεριφορές ορισμένων στελεχών θολώνουν το μήνυμα της κυβέρνησης και δίνουν «τροφή» στην αντιπολίτευση για επιθέσεις. Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν, τέλος, ότι εάν συνεχιστεί αυτή η πολυφωνία, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις, καθώς εκτιμούν πως η συγκεκριμένη στιγμή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συνοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki