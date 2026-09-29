Ο πρωθυπουργός ανακοινώνει μέτρα για τα καύσιμα και στέλνει μήνυμα στους υπουργούς

Εν μέσω κορύφωσης της πολιτικής αντιπαράθεσης σχετικά με τις καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων για τα καύσιμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταλήγει σήμερα στο τελικό πακέτο μέτρων. Οι ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, Τετάρτη, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, και θα αφορούν αρχικά το Diesel κίνησης. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να στείλει σαφές μήνυμα στα μέλη της κυβέρνησης για τον τρόπο επικοινωνίας τους.

Επιδότηση καυσίμων και νέα μέτρα

Η αντιπολίτευση καταλογίζει στην κυβέρνηση καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων για τα καύσιμα, ζητώντας επίμονα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ο πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αντιπαράθεση, θα παρουσιάσει αύριο στο υπουργικό συμβούλιο το τελικό πακέτο μέτρων για το Diesel κίνησης.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η ήδη υφιστάμενη επιδότηση των 0,15 ευρώ θα παραταθεί και θα συνοδευτεί από νέα μέτρα. Η αναμενόμενη επιδότηση θα ξεπεράσει τα 0,15 ευρώ και υπάρχει πιθανότητα να αγγίξει τα 0,20 ευρώ ανά λίτρο. Τα μέτρα αυτά θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο, καθώς οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν συνεχείς διακυμάνσεις, επηρεαζόμενες και από την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου.

Στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η αγορά του ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου. Την παραμονή αυτής της ημερομηνίας, στις 14 Οκτωβρίου, και ανάλογα με τις τότε ισχύουσες τιμές, θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης, καθώς και το επίδομα θέρμανσης.

Εκτιμάται ότι τα μέτρα και το επίδομα θα είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι, με το οικονομικό επιτελείο να έχει ήδη ανεύρει ένα ποσό γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει εφεδρείες για το μέλλον, σε περίπτωση που η κρίση της ακρίβειας ενταθεί περαιτέρω, καθώς τα νερά της κρίσης χαρακτηρίζονται ως αχαρτογράφητα και τα χειρότερα εκτιμάται ότι είναι μπροστά.

Η μάχη στις Βρυξέλλες για τη ρήτρα διαφυγής

Το εύρος του δημοσιονομικού κόστους των μέτρων στήριξης θα εξαρτηθεί άμεσα από την εξέλιξη των συζητήσεων και των αποφάσεων που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Στόχος είναι η επίτευξη μιας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια.

Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες που θα αφορούν τη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ράλι των τιμών δεν θα υπόκεινται στους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες των προϋπολογισμών που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεγάλα κύματα ακρίβειας που αναμένονται έχουν ήδη θορυβήσει όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς η μέγγενη της ακρίβειας μπορεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό.

Μήνυμα Μητσοτάκη στους υπουργούς

Στο υπουργικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει αύριο στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να «μαζέψει τα λουριά» σε όσους υπουργούς και στελέχη μιλούν χωρίς να σκέφτονται. Τα «φάλτσα», τα «αυτογκόλ» και οι «μπαρούφες» που προκαλούν την κοινωνία και εκθέτουν την κυβέρνηση, εμφανίζοντάς την να μην έχει ενσυναίσθηση, έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο του Μαξίμου.

Με εντολή Μητσοτάκη, έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα προς τους υπουργούς. Ο πρωθυπουργός επιθυμεί οι υπουργοί και τα στελέχη του να αναφέρονται στα επιτεύγματα της κυβέρνησης, διαψεύδοντας την αντιπολίτευση η οποία παρουσιάζει ένα τοπίο καταστροφής. Το μήνυμα που θα στείλει ο πρωθυπουργός είναι ότι σημασία έχει όχι μόνο τι λέγεται, αλλά και πώς λέγεται.

Με πληροφορίες από: Newsit