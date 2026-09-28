Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει επανέναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν

Ένα νέο βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Η Ουάσιγκτον φέρεται να εξετάζει την ελάφρυνση κυρώσεων και την απελευθέρωση παγωμένων κεφαλαίων της Τεχεράνης, ζητώντας ως αντάλλαγμα συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Νέο «άνοιγμα» από την κυβέρνηση Τραμπ

Η αμερικανική κυβέρνηση, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει διάθεση να προχωρήσει σε ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν. Το Axios αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφέρει οικονομικές διευκολύνσεις προς την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνουν την ελάφρυνση υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, καθώς και την απελευθέρωση παγωμένων κεφαλαίων της χώρας. Αυτές οι κινήσεις θα γίνουν εφόσον το Ιράν δεσμευτεί σε συγκεκριμένα βήματα αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οικονομικές διευκολύνσεις έναντι πυρηνικών δεσμεύσεων

Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Axios, επιβεβαιώνουν την πρόθεση της Ουάσιγκτον να προσφέρει οικονομικές διευκολύνσεις. Ωστόσο, αυτή η προσφορά συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση συγκεκριμένων όρων από την πλευρά του Ιράν.

Η βασική προϋπόθεση είναι η Τεχεράνη να προχωρήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα που αφορούν τις πυρηνικές της δραστηριότητες. Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να εξασφαλίσει δεσμεύσεις που θα διασφαλίζουν την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών και το αδιέξοδο

Η νέα αυτή στάση της αμερικανικής κυβέρνησης εκδηλώνεται σε μια περίοδο όπου μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες. Τις τελευταίες ημέρες, οι μεσολαβητές επιχειρούν να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το οποίο βρίσκεται σε αδιέξοδο από τον Ιούλιο.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες των μεσολαβητών, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να διατηρούν σημαντικές διαφορές σε βασικά ζητήματα. Αυτές οι διαφωνίες έχουν εμποδίσει την πρόοδο στις συνομιλίες και έχουν οδηγήσει στο τρέχον αδιέξοδο.

Οι βασικές διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν αποκλίνουσες σε κρίσιμα σημεία. Το Ιράν επιδιώκει οι συζητήσεις να επικεντρωθούν σε θέματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ζητώντας την άρση του.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση Τραμπ έχει σαφείς απαιτήσεις από την Τεχεράνη. Ζητά συγκεκριμένες παραχωρήσεις που αφορούν αποκλειστικά το πυρηνικό της πρόγραμμα, θέτοντας αυτό ως κύριο θέμα της ατζέντας των διαπραγματεύσεων.

Η νέα αμερικανική πρόταση, πάντως, έρχεται μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας πρότασης που είχε καταθέσει το Ιράν. Αυτό υποδηλώνει μια αλλαγή στην προσέγγιση της Ουάσιγκτον, αφήνοντας περιθώριο για διπλωματική εξέλιξη.

Επόμενα βήματα και η πρόταση του Κατάρ

Οι μεσολαβητές αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Εκεί, θα συναντηθούν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί μια πρόταση που έχει καταθέσει το Κατάρ. Η πρόταση αυτή βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο των έμμεσων συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την εξεύρεση κοινού εδάφους για την επανεκκίνηση των επίσημων διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit