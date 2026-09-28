Μαρία Καρυστιανού: «Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος» απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε αντεπίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, λίγη ώρα μετά τα «πυρά» της στενής της συνεργάτιδας, Μαρίας Γρατσία, εναντίον του υπουργού Υγείας. Η κ. Καρυστιανού απάντησε με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) αργά το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την αποκάλυψη του υπουργού Υγείας ότι στο ιατρείο της εντοπίστηκε μηχάνημα βιοανάδρασης μέσω του Medwatch. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δήλωσε ότι κάθε έλεγχος στο ιατρείο της είναι καλοδεχούμενος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι στοχοποιείται για να πληγεί η επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Τα ερωτήματα της Μαρίας Καρυστιανού στον υπουργό Υγείας

Απευθυνόμενη στον Άδωνι Γεωργιάδη, η Μαρία Καρυστιανού τον κάλεσε να ενημερώσει εάν έχουν κινηθεί ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος των δημόσιων ελεγκτικών φορέων. Αυτό αφορά τους φορείς που έλεγξαν τέσσερις φορές το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου, όπως αναφέρεται, οδηγήθηκε στον θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Επίσης, ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να γνωστοποιήσει σε ποιες εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών συμμετείχε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης. Η κ. Καρυστιανού κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη να δημοσιοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρεία που εντοπίστηκαν από το Medwatch.

Αναφορές σε προηγούμενες υποθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού έκανε αναφορά σε διάφορα περιστατικά που αφορούν τον υπουργό Υγείας. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε την αρχειοθέτηση της δικογραφίας σε βάρος του επί Novartis, παρά τα αδιευκρίνιστα ποσά σε ατομικούς και οικογενειακούς λογαριασμούς, καθώς και σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του.

Επίσης, η κ. Καρυστιανού ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης, πέρα από την ιδιότητά του ως βιβλιοπώλης, εκθείαζε και πουλούσε «νανογιλέκα» για θεραπείες πόνων και οσφυαλγιών, με κόστος 119 ευρώ το κομμάτι. Σημείωσε ακόμη τη δήλωσή του σχετικά με καταγγελθέντα εγκλήματα της κυβέρνησής του, όπου φέρεται να είχε πει ότι «εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι».

Εγκαίνια κλινικής και δηλώσεις για ιατρεία

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υπενθύμισε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, ως υπουργός Υγείας, είχε εγκαινιάσει μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γεώργιο Πατούλη, κλινική μακροζωίας, αντιγήρανσης και ευεξίας. Αυτό το γεγονός αναφέρθηκε στο πλαίσιο της κριτικής της προς τον υπουργό.

Επιπλέον, η Μαρία Καρυστιανού παρέθεσε δήλωση του κ. Γεωργιάδη από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, στις 22 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας για ιατρεία, ο υπουργός είχε αναφέρει: «Στο γενικό χάος που υπάρχει στη χώρα δεν ασχολούνταν κανένας!».

Στοχοποίηση και πολιτικά επιχειρήματα

Η κ. Καρυστιανού υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας, ο οποίος «αδίστακτα ρωτάει on air τους δημοσιογράφους αν πήραν κανέναν μπάφο πριν την εκπομπή τους», προσπαθεί να πλήξει τη Μαρία Καρυστιανού ως ιατρό. Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι να πληγεί η άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Καταλήγοντας, η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως πρακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δήλωσε ότι όποιον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με πολιτικά επιχειρήματα, επιστρατεύει το «σύστημα», συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, για να τον «εξαφανίσει με κάθε τρόπο». Η κ. Καρυστιανού αναμένει τις απαντήσεις του κ. Γεωργιάδη στα ερωτήματά της.

Με πληροφορίες από: Newsit